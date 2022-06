Varuh človekovih pravic Peter Svetina je predsedniku republike predstavil Letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Peter Svetina s sodelavci je danes Predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju predstavil ključne ugotovitve ob Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2021.Ob tej priložnosti sta predsednik republike in Varuh spregovorila o stanju človekovih pravic v Sloveniji. Delo Varuha je tudi v 2021 močno zaznamovala pandemija koronavirusne bolezni, ki je hkrati dodatno poglobila in razgalila nekatera odprta vprašanja varovanja človekovih pravic v Sloveniji, še posebej na področju zdravstvenega in socialnega varstva. Varuh je obravnaval za kar tretjino več zadev kot v obdobju pred pojavom covida, ugotovil pa 276 kršitev človekovih pravic. Varuh je ob tem izrazil zadovoljstvo, saj je to za dobrih 40 odstotkov manj kot leto poprej, hkrati pa opozoril na nesprejemljivo dejstvo, da se nekatere institucije in ministrstva še vedno ne odzivajo na opozorila in priporočila varuha.Predsednik republike je v pogovoru izrazil skrb, da bo pričakovano slabšanje življenjskih razmer v mnogočem vplivalo tudi na varovanje človekovih pravic in svoboščin v Sloveniji. Sogovornika sta se strinjala, da bo to za bodoče delo in aktivnosti Varuha še dodaten izziv ob siceršnji pomembni vlogi in pomenu institucije Varuha človekovih pravic. Predsednik republike se je ob koncu Varuhu in sodelavcem zahvalil za njihovo prizadevno delo in sprejel povabilo, da obišče sedež Varuha in nove prostore Centra za človekove pravice.Foto: Daniel Novakovič/STA