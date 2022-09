Predsednik Pahor priredil 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v ponedeljek, 12. septembra 2022, na Brdu pri Kranju priredil 11. vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process. Srečanja so se udeležili vsi voditelji pobude: sovoditelj pobude predsednik Hrvaške Zoran Milanović; predsednik Črne Gore Milo Đukanović, trije člani predsedstva BiH Željko Komšić, Milorad Dodik in Šefik Džaferović; predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski, srbski predsednik Aleksandar Vučić, kosovska predsednica dr. Vjosa Osmani in albanski predsednik Bajram Begaj, ki se prvikrat udeležuje srečanja.Voditelji so na srečanju sprejeli šest zaključkov:Foto: Bor Slana/STAFoto: Daniel Novakovič/STA