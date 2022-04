Predsednik Pahor na 32. nacionalnem otroškem parlamentu: »Ste v letih, ko oblikujete svojo osebnost, ob tem pa dobivate nekaj, kar je neprecenljivo – znanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes tradicionalno udeležil 32. zasedanja nacionalnega otroškega parlamenta, ki ga v Državnem zboru vsako leto prireja Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je na začetku plenarnega zasedanja v nagovoru mladim razpravljavcem poudaril, da sta za uspeh poleg znanja in talenta potrebna tudi vztrajnost in pogum. Mlade je pozval, naj jih pri izbiri poklica vodijo najboljše osebnostne lastnosti, ob njih pa vztrajnost in pogum – najbolj bistveno pa je, da jih bo poklic zares veselil in zanimal. »Zdaj ste v letih, ko oblikujete svojo osebnost, ob tem pa dobivate nekaj, kar je neprecenljivo – znanje,« je udeleženkam in udeležencem otroškega parlamenta dejal predsednik Pahor in jim zaželel, naj odrastejo v svobodne, ustvarjalne osebnosti, pripravljene na pogumna dejanja; pri teh bodo znali vztrajati, če bodo vanje zares verjeli, pri tem pa morajo sprejeti tudi lastno odgovornost. »Nekateri ne boste samo iskali dela – najboljši, najbolj nadarjeni, ga boste tudi ustvarjali,« je še dejal predsednik republike in dodal, da je pomembno, da so mladi pripravljeni tudi na velike spremembe in da nanje gledajo z upanjem, ne s strahom.Foto: Daniel Novakovič/STAOb koncu nagovora je spomnil na ustanovitev otroškega parlamenta leta 1990. Ob tem se je Zvezi prijateljev mladine Slovenije zahvalil za pomembno vlogo pri razvoju tradicije otroških parlamentov in ji zaželel veliko uspeha pri nadaljevanju tega poslanstva.Zasedanja se letos udeležuje več kot 100 mladih parlamentarcev, predstavnikov učencev zadnje triade osnovnih šol iz vse Slovenije.Osrednja tema razprave se nadaljuje iz lanskega leta in nosi naslov Moja poklicna prihodnost.Foto: Daniel Novakovič/STA