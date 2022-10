Predsednik Pahor ob 110-letnici Gasilske zveze Črnomelj prejel posebno priznanje kaplja dobrote za posebej uspešno sodelovanje pri krepitvi gasilske organizacije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes popoldan udeležil svečane akademije ob 110. obletnici ustanovitve Gasilske zveze Črnomelj. Predsednik republike je bil na svečani akademiji slavnostni govornik.Foto: Tamino Petelinšek/STAV slavnostnem govoru je predsednik republike čestital črnomaljskim gasilkam in gasilcem ob visokem jubileju zveze z najboljšimi željami za prihodnost. Poudaril je, da je poslanstvo gasilk in gasilcev nenadomestljivo in da v skupnosti uživajo poseben ugled, ljudje pa jim zaupamo in smo jim hvaležni, da se lahko vedno zanesemo nanje, kar se je potrdilo tudi letos, ko smo bili v Sloveniji priča največjim požarom doslej.Predsednik Pahor je poseben poudarek v slavnostnem govoru dal pomenu, vlogi in navdihu, ki ga ima gasilstvo za narodno in državljansko skupnost, saj v časih, ki nas preizkušajo, simbolizira vrednote medsebojnega spoštovanja in pomoči, pestrosti, razumevanja razlik med nami in njihovega preseganja v skupno dobro. »Gasilska zveza Slovenija ima v naši državljanski in narodni skupnosti posebno mesto,« je poudaril predsednik republike in dodal, da je Gasilska zveza Slovenije najpomembnejša nevladna organizacija na Slovenskem, ki povezuje skoraj desetino državljank in državljanov, je zelo močno povezana in s svojimi dejanji navdihuje skupnost. »Med vsemi skupnostmi, ki so pomembne za to, da se Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani v tej državi čutimo pripadnike narodne in državljanske skupnosti, je verjetno Gasilska zveza Slovenije in znotraj nje tudi črnomaljska ogelni steber,« je ob koncu nagovora dejal predsednik republike in dodal, da ga navdihuje hvaležnost, ki jo ljudje izražajo gasilkam in gasilcem.Foto: Tamino Petelinšek/STAV nadaljevanju je predsednik Pahor Gasilski zvezi Črnomelj ob 110. obletnici ustanovitve vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za srčno izpolnjevanje poslanstva gasilk in gasilcev, ki varujejo življenja in premoženje ljudi ter s svojim junaštvom navdihujejo skupnost. Zahvalo je v imenu zveze sprejel njen predsednik Boris Kambič.Med govorniki na slavnostni akademiji so bili tudi predsednik Gasilske zveze Črnomelj Boris Kambič, župan Občine Črnomelj Andrej Kavšek in predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik. Gospod Cerkvenik se je v imenu zveze predsedniku republike zahvalil, da je gasilkam in gasilcem vedno, »v sreči in nesreči« znal prisluhniti.Na slovesnosti so podelili jubilejne plakete in posebna priznanja Gasilske zveze Črnomelj, zlati plamen in kaplji dobrote.Posebno priznanje Gasilske zveze Črnomelj, kapljo dobrote, je prejel predsednik Republike Slovenije Borut Pahor »za posebej uspešno sodelovanje pri krepitvi gasilske organizacije«. Gasilska zveza Črnomelj je v utemeljitvi poudarila, da je predsednik Pahor odločilno pripomogel k ugledu gasilstva v Občini Črnomelj in spomnila, da je leta 2018 po katastrofalnem neurju s točo v Predsedniški palači sprejel gasilke in gasilce ter se na prošnjo belokranjskih gasilcev posebej zavzel za ureditev statusa gasilca pri tedanji vladi, na podlagi česar se je intenzivneje reševal status operativnega gasilca, ki je sedaj v nekaterih delih tik pred izvedbo. Gasilska zveza Črnomelj je v utemeljitvi izpostavila tudi jabolko navdiha, ki ga je predsednik Pahor vročil gasilkam in gasilcem po letošnjih požarih na Krasu in drugod. Priznanje sta predsedniku Pahorju vročila predsednik zveze Boris Kambič in poveljnik zveze Jože Vrščaj.Foto: Tamino Petelinšek/STA