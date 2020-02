Predsednik Pahor ob slovenskem kulturnem prazniku: "Prešeren je temeljna identiteta in podoba naše države"

Ob današnjem državnem prazniku, slovenskem kulturnem prazniku, je Urad predsednika Republike Slovenije kot običajno pripravil dan odprtih vrat. Predsedniško palačo je danes obiskalo 1.130 (tisoč sto trideset) obiskovalcev, ki so Prešernov dan počastili z obiskom Predsedniške palače. Danes smo tako presegli 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev Predsedniške palače.Foto: Nik Jevšnik/STAPredsednik republike je dopoldan v nagovoru ob državnem prazniku čestital vsem Slovenkam in Slovencem doma in po svetu ter državljankam in državljanom z izrazi velikega upanja glede naše skupne prihodnosti. Ob tem je spomnil na Prešernov portret, ki visi na steni v njegovi pisarni. Kot je poudaril predsednik Pahor, sodimo med tiste države, ki imajo namesto vojaških generalov in drugih na steni kulturnika, ki je temeljna identiteta in podoba naše države. France Prešeren nas je navdihnil s spravo s sosedstvom, sodelovanjem, z vrlinami in kulturo dialoga, ki nas navdihuje kot skupnost, se je velikanu slovenske poezije poklonil predsednik republike.Foto: Nik Jevšnik/STASlovesnosti so se udeležili letošnji Prešernov nagrajenec Stojan Kerbler ter nagrajenka in nagrajenci Prešernovega sklada Luka Juhart, Nina Ivanišin in Nejc Prah, prisotna pa sta bila tudi Ira Ratej, predsednica Upravnega odbora Prešernovega sklada, ter minister za kulturo mag. Zoran Poznič.V imenu Prešernovih nagrajencev je obiskovalce nagovoril gospod Kerbler, ki je mlade spodbudil k potrpežljivosti pri razvijanju in negovanju talenta. "Najti morate svoj prostor; moj prostor pa je bil domače dvorišče," je dejal. Navzočim je ob prazniku čestital tudi minister mag. Poznič. Dejal je, da smo ena redkih držav, ki s praznikom časti kulturo. To je simbol, da je kultura temelj, iz katerega vsi izhajamo, je poudaril.Praznični kulturni program so tokrat v živahnem vzdušju pripravile članice dekliškega pevskega zbora Gimnazije Želimlje pod vodstvom Polone Stegu.Foto: Nik Jevšnik/STAV nadaljevanju so si obiskovalci pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike, ki jim je v svoji pisarni sproščeno odgovarjal na vprašanja, povezana z njegovim delom. Navdušeno so si ogledali tudi častno stražo Garde Slovenske vojske, ki je bila v počastitev državnega praznika tradicionalno postrojena pred Predsedniško palačo.Foto: Nik Jevšnik/STADnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je Predsedniško palačo obiskalo 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Predsednik republike je ob slovenskem kulturnem prazniku dopoldan položil venec k Prešernovemu spomeniku v Ljubljani, popoldan bo obiskal Prešernov smenj v Kranju, zvečer pa bo kot slavnostni govornik nastopil na slovesnosti ob 40-letnici Kulturnega doma Nova Gorica. Predsednik republike je tudi častni pokrovitelj Prešernovega smenja in slovesnosti ob jubileju Kulturnega doma Nova Gorica.Obiskovalci si Predsedniško palačo lahko ogledajo tudi kadar koli med 13. in 15. uro.Foto: Nik Jevšnik/STA