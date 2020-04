Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po telefonu pogovarjal s predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello.Predsednika sta v daljšem pogovoru izmenjala informacije o aktualnem stanju v obeh državah. Predsednika Pahor in Mattarella sta izrazila upanje, da se bodo pozitivni trendi upadanja števila novih okužb nadaljevali in da bo kmalu mogoče sprostiti omejevalne ukrepe in se postopno vrniti v normalno življenje, kolikor bo to mogoče.Slovenija je pripravljena pomagati Italiji pri zagotavljanju potrebne opreme in zdravstvenega osebja in je ponudila 14 zdravnikov oziroma medicinskih tehnikov.Predsednika Pahor in Mattarella sta poudarila pomen solidarnosti in sodelovanja med državami in obžalovala, da se EU ni odzvala prej in bolj učinkovito. Ob tem sta podprla ukrepe svojih vlad in prizadevanja za učinkovito soočenje z ekonomsko krizo na evropski ravni. Strinjala sta se, da se zlasti v teh časih ne smemo zapirati vase in izgubiti vere v Evropski projekt. Tako evropsko kot evroatlantsko partnerstvo sta na preizkušnji in ni jasno, kaj bo po krizi. Zato so ohranjanje demokratičnih vrednot in občutka za skupno in skupnost še posebej pomembni.Predsednika sta se dotaknila tudi slovesnosti ob 100. obletnici požiga Narodnega doma 13. julija in priprav na njegovo vrnitev slovenski manjšini ob tej priložnosti.Foto: STA