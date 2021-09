Predsednik republike na slovesnosti ob 120-letnici Zveze mariborskih športnih društev Branik

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Muzeju narodne osvoboditve Maribor udeležil slovesnosti ob 120-letnici Zveze mariborskih športnih društev Branik, prvega slovenskega športnega društva v Mariboru.Predsednik republike je z udeležbo na slovesnosti počastil slavno tradicijo Branika in mu hkrati zaželel vse najboljše za prihodnost. Spomnil je, da je Slovenija ena redkih držav, ki ima dan kulture in dan športa za svoja državna praznika. “Tvegam trditev, da sta oba, kultura in šport, državotvornega pomena za naš narod in našo državo,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da je oboje pomembno za naš narodni razvoj, krepitev narodne zavesti in slavo Slovenije v mednarodni skupnosti. “Šport je tisti, ki nas združuje, navdihuje, da pripadamo isti skupini navijačev, kar je čudovit občutek,” je nagovor zaključil predsednik republike.Ob tej priložnosti je predsednik republike Zvezi mariborskih športnih društev Branik ob 120-letnici delovanja vročil Zahvalo Predsednika Republike Slovenije za spodbujanje razvoja športne dejavnosti in društvenega življenja v mestu Maribor. Zahvalo je v imenu zveze društev sprejela Katja Koren Miklavec, predsednica zveze. V nagovoru je gospa Koren Miklavec dejala, da si z odlično ekipo prizadeva, da “Branik ostaja branik slovenstva in mariborskega športa”.Občinstvo sta nagovorila tudi Samo Peter Medved, podžupan Mestne občine Maribor, in Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. Slovesnosti so se med drugimi udeležili tudi Miroslav Cerar, olimpionik in predsednik Slovenske olimpijske akademije, nekdanji predsedniki Zveze društev in predsedniki njenih članic.Predsednik Pahor si je ogledal razstavo o zgodovini organiziranega športa v Mariboru, ki jo je ob svojem visokem jubileju Zveza društev Branik pripravila v sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve.Foto: Tamino Petelinšek/STA