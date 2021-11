NAGOVOR predsednika republike Boruta Pahorja državljankam in državljanom

Besedilo nagovora predsednika republike:

Zdi se, da smo se konec septembra zaradi spleta okoliščin naenkrat nehali cepiti. Tako je danes precepljenost prenizka, da bi lahko normalno živeli.

Zato zdaj ne smemo odnehati, ne smemo se vdati. Drug drugega moramo spodbujati h cepljenju.

Zdaj je čas, da stopimo skupaj. Naš skupen cilj je precepljenost.

Ni vseeno, ali se iz pandemije izvlečemo s prekuženostjo ali precepljenostjo. Vmes so smrti, ki bi jih lahko preprečili, trpljenja, ki bi se jim lahko izognili, izredne obremenitve zdravstvenega osebja in sistema in občutek nemoči, ki bi ga lahko skupaj premagali. Ni vseeno za vero v solidarnost in povezanost naše skupnosti, ni vseeno za naše življenje po pandemiji.

Morda še nikoli nismo bili tako dobesedno življenjsko odvisni drug od drugega. Morda še nikoli nismo bili v resnici tako neposredno življenjsko odgovorni eden za drugega.

Ko je najtežje, smo najboljši. Skupaj zmagamo."



Borut Pahor

Predsednik Republike Slovenije