Predsednik Pahor ob odkritju spotikavcev odločno pozval, da se vsi vzdržimo sovraštva, ki še zlasti v času epidemije covid-19 v skupnosti poglablja tesnobo, strahove in skrbi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan pred nekdanjo vilo Ebenspanger na Tomšičevi ulici v Ljubljani odkril spominske tlakovce »spotikavce« članom družin Ebenspanger in Mikolaš, žrtvam holokavsta, ki so tam živeli med drugo svetovno vojno.“Spotikavci so čudovit spomenik strpnosti. Vabijo, spotaknejo nas, da se spomnimo in opomnimo, kako pomembno je, da se vzdržimo vsega sovraštva, tudi besednega, ki bi v skupnosti ustvarilo vtis, da težav ne moremo rešiti po mirni poti,” je opozoril predsednik Pahor in pomen strpnosti postavil v kontekst epidemije covid-19. Ponovno in odločno je pozval, naj se vsi vzdržimo slehernih dejanj sovraštva, besednega ali fizičnega, ki bi v družbi poglabljala trenutne tesnobo, strahove in skrbi. Ta čustva in izraz stiske moramo razumeti, vendar jih s sovraštvom in nestrpnostjo ne smemo spodbujati, da bi prerasli v nemire, je še opozoril predsednik Pahor.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednik republike je spotikavce v spomin na Oskarja Ebenspangerja, Adelo Ebenspanger, Marijo Luizo Mikolaš (roj. Ebenspanger) in Bruna Mikolaša odkril ob navzočnosti direktorja Judovskega kulturnega centra Ljubljana Roberta Waltla, direktorja Centra judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor Borisa Hajdinjaka, predstavnika Slovenskega centra PEN Edvarda Kovača ter rabina Ariela Haddada in Helge Kambič, sorodnice družine Ebenspanger. Odkritje spotikavcev je potekalo v skladu z ukrepi za preprečevanje širjenja covid-19.Foto: Nebojša Tejić/STA