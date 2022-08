Predsednik Pahor ob uradnem obisku predsednika Islandije Jóhannessona: "Za manjši državi, kot sta Slovenija in Islandija, je multilateralizem izjemnega pomena."

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes, v nedeljo, 28. avgusta, in jutri v ponedeljek, 29. avgusta 2022, na uradnem obisku v Sloveniji mudi predsednik Islandije Guđni Thorlacius Jóhannesson s soprogo Elizo Reid. Gre za prvo uradno srečanje aktualnih predsednikov Republike Slovenije in Republike Islandije, ki sta spoznala ob bilateralnem delovnem srečanju v času 73. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku septembra 2018 in se po tistem srečala še večkrat. Z obiskom državi obeležujeta tudi trideseto obletnico diplomatskih odnosov.Foto: Daniel Novakovič/STAPo uradnem sprejemu z vojaškimi častmi je islandski predsednik položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Uradni obisk se je nadaljeval v Predsedniški palači s pogovorom na štiri oči med predsednikoma in predsedniškima paroma ter plenarnim srečanjem med delegacijama Republike Slovenije in Islandije pod vodstvom obeh predsednikov.Predsednik Pahor je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom, toplo pozdravil predsednika Jóhannessona in poudaril dobre in prijateljske odnose med Slovenijo in Islandijo. »Zelo sem vesel, da je predsednik Jóhannesson sprejel vabilo in se bo udeležil tudi Blejskega strateškega foruma.« je dejal. Predsednik Pahor je poudaril tudi, da mu je v posebno čast in veselje, da gosti na obisku islandskega predsednika prav v letu, ko obeležujemo trideseto obletnico diplomatskih odnosov, saj je bila Islandija prva mednarodno priznana država, ki je priznala Slovenijo, že decembra 1991.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednika sta izrazila zadovoljstvo, da se je politični dialog v zadnjih letih okrepil ter potrdila nadaljnje sodelovanje na različnih področjih skupnega interesa. Državi sta zaveznici in iskreni somišljenici, sta soglašala predsednika, delita podobna stališča in skupne interese v večstranskih okvirih, zlasti v okviru Združenih narodov, zveze NATO, Sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij. Predsednik Pahor je poudaril pomen multilateralizma »Za manjši državi, kot sta Slovenija in Islandija, je multilaterlizem izjemnega pomena.« je dejal. Predsednik Pahor in predsednik Jóhannesson sta soglašala, da državi ne glede na njuno velikost (oziroma geografsko majhnost) pomembno prispevata k mednarodni skupnosti. Predsednik Pahor se je ob tem zahvalil islandskemu predsedniku za podporo Islandije naši kandidaturi za sedež nestalne članice Varnostnega sveta ZN 2024–2025.Predsednika sta izpostavila pomen spoštovanja, sodelovanja, strpnosti in sožitja – vrednot, ki so po mnenju obeh nujne za ustvarjanje lepe in skupne prihodnosti.Veliko pozornosti sta predsednika v pogovorih namenila varnosti, zlasti vojni v Ukrajini in razmeram na Zahodnem Balkanu. Predsednik Pahor je ob tem poudaril pomen tesnega sodelovanja med podobno mislečimi partnerji pri obsodbi ruske agresije na Ukrajino in zagotavljanju vse potrebne podpore Ukrajini. Predsednik Pahor je izpostavil tudi vpliv vojne v Ukrajini na varnost v Evropi, še posebej na Zahodnem Balkanu in poudaril nujnost širitve EU. Predsednik Pahor se je ob tem zahvalil islandskemu predsedniku za iskreno zanimanje glede razmer v tej regiji.Predsednika sta spregovorila tudi o podnebnih spremembah in kako se z njimi bolj učinkovito spopadati. Letošnja suša in rekordne temperature zahtevajo takojšnje ukrepe za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje sta poudarila predsednika, pri tem pa se moramo učiti en od drugega sta še dodala. Predsednik Pahor in predsednik Jóhannesson sta v pogovoru soglašala, da so podnebne spremembe globalni problem in poudarila, da moramo spodbujati trajnostne prakse in podnebne ambicije na mednarodni ravni. Strinjala sta se, da bo letošnja podnebna konferenca COP27 v Egiptu pomemben mejnik za dvig te ambicije. Slovenija in Islandija delita dolgoletno zavezanost varstvu okolja in podnebnim ukrepom, tudi v okviru Zelene skupine, ki združuje šest držav.Predsednik Jóhannesson je še dejal, da mu je bilo v čast, da je lahko pogledal v prihodnost od zgoraj, ko je pred kratkim letel z električnim letalom podjetja Pipistrel. Ob tem je poudaril, da bomo lahko imeli vsi in tudi naši zanamci ta pogled, ko bomo uporabljali zeleno energijo in se znebili fosilnih goriv.Foto: Daniel Novakovič/STAV okviru obiska bosta predsednik Pahor in predsednik Jóhannesson v znak iskrenega prijateljstva med državama popoldne ob Bohinjskem jezeru postavila klop prijateljstva. Predsednika bosta nato ob prvem uradnem obisku predsednika Jóhannessona v Sloveniji, in ker sta oba rekreativna tekača, skupaj tekla okrog Blejskega jezera. Prvi dan uradnega obiska se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bo v čast predsedniku Islandije Guđni Thorlacius Jóhannessonu in njegovi soprogi Elizi Reid, priredil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Vili Bled.Predsednik Islandije bo jutri v okviru uradnega obiska pri predsedniku republike Pahorju obiskal državni zbor in se srečal s predsednico Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urško Klakočar Zupančič, pa tudi s predsednikom Vlade Republike Slovenije dr. Robertom Golobom in ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom. Predsednik Jóhannesson se bo jutri udeležil tudi Blejskega strateškega foruma, kjer bo sodeloval na Panelu vodij.Foto: Daniel Novakovič/STA