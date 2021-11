Predsednik republike na otvoritvi Sinagoge Ljubljana: "Ta sinagoga je tudi zavoljo sodelovanja med Ljubljano in Gradcem sporočilo sožitja"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil otvoritve Sinagoge Ljubljana. Predsednik republike je imel na otvoritvi govor.V slavnostnem nagovoru je predsednik republike dejal, da v devetih letih, od kar ima mandat predsednika republike, skoraj nikoli ni zamudil prireditev judovske skuposti ali povezanih z judovsko skupnostjo. Podobno pozoren je tudi do drugih verskih skupnosti v Sloveniji. To je zato, je dejal, ker tako močno verjame v načelo vključenosti - v to, da imamo vsi, ne glede na razlike med nami, pravico biti del skupnosti, biti vključeni v skupnosti in biti v njej enaki.Izrazil je prepričanje, da je v Sloveniji, ki je vključujoča družba, dovolj prostora za vse - nihče se ne sme počutiti izključenega, saj je to zlasti v času razhajanj in delitev zelo pomemben občutek in ga moramo negovati. "Ta sinagoga je tudi zavoljo sodelovanja med Ljubljano in Gradcem sporočilo sožitja, sporočilo vključenosti in vključujoče družbe," je dejal predsednik republike. "Naj se zdijo danes sirene, ki kličejo k razdeljenosti in delitvam, še tako privlačne, vendarle sem prepričan, da bo njihov čas minil in se bo vrnil čas harmonije. Seveda se ne bo vrnil sam od sebe, mi mu moramo dati krila, da pride nazaj," je zaključil predsednik Pahor.Foto: Nebojša Tejić / STA