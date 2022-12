Predsednik Pahor še zadnjič gosti uradni obisk tujega državnika v Sloveniji - na njegovo povabilo je pri nas avstrijski predsednik Van der Bellen

Govor predsednika Pahorja na sprejemu za predstavnike nemško govorečih v Sloveniji, ob uradnem obisku predsednika Republike Avstrije (Velja govorjena beseda!)

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi zvezni predsednik Republike Avstrije dr. Alexander van der Bellen. To je zadnji uradni obisk tujega državnika v Sloveniji v mandatu predsednika Pahorja.Po uradnem sprejemu z vojaškimi častmi je avstrijski predsednik položil venec k Spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani. Uradni obisk se je nadaljeval v Predsedniški palači s pogovorom na štiri oči med predsednikoma in plenarnim srečanjem med delegacijama Republike Slovenije in Republike Avstrije pod vodstvom obeh predsednikov.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik Pahor je na novinarski konferenci, ki je sledila pogovorom, najprej toplo pozdravil predsednika Van der Bellna. Slovenski in avstrijski predsednik sta izpostavila odlične odnose med državama, pa tudi iskrene osebne prijateljske odnose. Predsednik Pahor se je predsedniku Van der Bellnu zahvalil za odprt in prijateljski dialog, ob tem je izrazil posebno priznanje in zahvalo za osebni prispevek predsednika Van der Bellna k dobrososedskim odnosom med Slovenijo in Avstrijo. Predsednik Pahor je ob tem spomnil na pomemben mejnik, ki je bil dosežen s skupno udeležbo obeh predsednikov na stoletnici koroškega plebiscita 10. oktobra 2020 v Celovcu in ko se je avstrijski predsednik v slovenščini opravičil za krivice in zamude pri uveljavljanju manjšinskih pravic Slovencev.Ob tokratnem obisku je posebna pozornost namenjena tudi položaju pripadnikov nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji. Predsednik Van der Bellen je dejal, da si Avstrija prizadeva za uradno priznanje nemško govoreče skupnosti v Sloveniji. Predsednik Pahor je povedal, da je Slovenija zdaj namenja dvakrat več sredstev za pripadnike nemško govoreče skupine, sam se je tudi večkrat srečal z njimi. Vlada je dolžna skrbeti za njihov položaj v skladu s kulturnim sporazumom in temu sledimo, državni zbor pa ne razmišlja o spremembi statusa, da bi postala manjšina, kot sta madžarska in italijanska.Foto: Bor Slana/STAMed osrednjimi temami pogovorov med predsednikoma so bile še vojna v Ukrajini, energetska preskrba ter podnebne spremembe. Predsednika sta se zavzela za to, da bi Bosna in Hercegovina še ta mesec dobila status kandidatke za članstvo v EU. Pozdravila sta vstop Hrvaške v šengensko območje in ocenila, da je dejstvo, da slovenska politika vstop podpira, kljub temu, da Hrvaška še vedno zavrača odločitev sodišča glede določitve meje, znamenje zrelosti in modrosti.Predsednik Van der Bellen je v Slovenijo je prispel včeraj, ko ga je predsednik Pahor gostil na neformalni prijateljski večerji na gradu Strmol. Predsednika sta ob tej priložnosti drug drugemu vročila najvišji državni odlikovanji svojih držav - slovenski red za izredne zasluge in avstrijsko veliko zvezdo častnega znaka za zasluge - za prispevek pri poglobitvi dvostranskih odnosov in krepitvi vezi med državama v evropskem duhu.Predsednika Pahor in Van der Bellen sta se srečala z nemško govorečo skupnostjo v Sloveniji. Po dogovoru z gostiteljem uradnega obiska predsednikom Pahorjem se je avstrijski predsednik Van der Bellen neformalno sestal tudi z novoizvoljeno predsednico Natašo Pirc Musar.Popoldne bosta predsednika obiskala Ptuj in na Ptujskem gradu postavila klop prijateljstva med državama. To bo zadnja, 27. klop, ki jo bo ob obisku tujih državnikov v Sloveniji postavil predsednik republike Pahor.Foto: Daniel Novakovič/STA