Predsednik republike položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 78. obletnice njihovega poslednjega boja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan tradicionalno položil venec k spominskemu obeležju padlim borkam in borcem Pohorskega bataljona v počastitev 78. obletnice njihovega poslednjega boja. Venec je položil tudi župan Občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar.V izjavi po položitvi venca je predsednik republike dejal, da se je tudi letos, na razmeram primeren način, želel pokloniti spominu na tragičen konec domoljubnega poslanstva Pohorskega bataljona. Poudaril je, da z ohranjanjem spomina borkam in borcem, padlim v času narodnoosvobodilnega boja, izkazujemo hvaležnost, ker so dali svoja življenja za svobodo. »To današnje generacije cenimo in bomo vedno cenili, upajoč, da bomo poslej vedno uživali mir s polnimi pljuči,« je dejal. »V vsakem času so junaki in heroji. Takrat so bili in njim se danes poklanjamo, toda tudi ta čas je dal junake in heroje – tiste, ki se v prvih vrstah borijo, da bomo omejili širjenje virusa in bomo potem s precepljenostjo lahko zadihali svobodno,« je še poudaril in ocenil, da bo okrevanje zahtevno, a bo prineslo nove junake poslovnega in znanstvenega življenja.Foto: Nebojša Tejić/STA