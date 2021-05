Predsednik Pahor danes v Prištini: “širitev EU na prostor Zahodnega Balkana je geopolitična nujnost”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s predsednico Republike Kosovo Vjoso Osmani. Srečanje je bilo namenjeno pripravam na vrh voditeljev pobude Brdo-Brijuni Process, ki se bodo ob obeležitvi 10. obletnice pobude sestali 17. maja v Sloveniji.Foto: Nebojša Tejić/STAPo srečanju je predsednik Pahor v izjavi za medije napovedal, da se bodo v ponedeljek, 17. maja, v Sloveniji, voditelji pobude BBP posvetovali o bolj svežem, optimističnem pogledu na evropsko perspektivo regije Zahodnega Balkana. Po opravljenih ločenih sestankih v pripravi na srečanje na Brdu predsednik Pahor ugotavlja, da je prišlo med voditelji, in med ljudmi na prostoru Zahodnega Balkana do zmanjšanja zaupanja v evropsko perspektivo. Po njegovem mnenju je to delno povezano s počasnejšim širitvenim procesom, kot so te države pričakovale.“Menim, da je z vidika miru, varnosti in blaginje ljudi za Zahodni Balkan in za Evropo zelo pomembno, da zdaj pride do stališča Evropske unije, da je širitev na prostor Zahodnega Balkana geopolitična nujnost,” je dejal predsednik Pahor in dodal, da mora EU ta prostor razumeti kot celoto - s pospešenim procesom širitve EU na področje Zahodnega Balkana bi okrepila zaupanje voditeljev in ljudi v njihovo evropsko perspektivo. Hkrati pa bi, tako predsednik Pahor, pri njih spodbudila politično voljo za reforme in odpravila pomisleke, ki jih silijo v nevarnejše alternative.“Kot velik zagovornik dialoga Priština-Beograd moram izraziti pričakovanje, da bodo nove oblasti na Kosovu pripravljene dati temu dialogu novo spodbudo,” je izjavo za medije zaključil predsednik republike.Jutri, v petek, 14. maja 2021, ob 10. uri, se bo predsednik republike v Beogradu sestal s predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Ob 11. uri bosta predsednika podala izjavi za javnost.V nedeljo, 16. maja 2021, ob 18. uri se bo predsednik republike na Bledu sestal še s predsednikom Republike Hrvaške in sovoditeljem pobude Zoranom Milanovićem. Predsednika bosta podala priložnosti izjavi za javnost.V dneh do srečanja Brdo-Brijuni Process v Sloveniji se je predsednik Pahor prejšnji teden srečal s predsednikom Črne gore Milom Đukanovićem in predsednikom Republike Albanije Ilirjem Meto. Predsednik Pahor se je doslej že sestal s predsednikom Republike Severne Makedonije Stevom Pendarovskim (konec septembra lani), marca letos pa z vsemi tremi člani predsedstva Bosne in Hercegovine Miloradom Dodikom (predsedujočim), Šefikom Džaferovićem in Željkom Komšićem.Foto: Nebojša Tejić/STA