V Predsedniški palači dan odprtih vrat ob dnevu Primoža Trubarja



Medije, ki bodo spremljali dogodek, obveščamo, da je vhod in zbirno mesto na Gregorčičevi ulici 20 (vstop pri garažah) ob 10.45, od koder vas bomo pospremili do Velike dvorane. Hkrati prosimo, da upoštevate navodila za preprečevanje širitve okužbe!

Vse, ki bi si v ponedeljek, 8. junija, ob 11. uri želeli ogledati prostore Predsedniške palače, prosimo, da zaradi omejenega števila obiskovalcev pošljete mail prijavo z vašim imenom in priimkom na elektronski naslov:V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Dnevi odprtih vrat Predsedniške palače na pobudo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja neprekinjeno potekajo od leta 2013, z izjemo poletja 2018, ko so v prostorih Urada predsednika Republike Slovenije potekala obnovitvena dela. Dnevi odprtih vrat so tako postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije, saj je Predsedniško palačo doslej obiskalo več kot 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Na podlagi ukrepov za preprečevanje širitve covid-19 bomo upoštevali strokovna navodila:- nošenje maske- razkuževanje rok ob vstopu- stalno vzdrževanje primerne razdalje med obiskovalciLOKACIJA: Velika dvorana, Predsedniška palačaFoto: STA