Predsednik Pahor pozdravil oživitev Berlinskega procesa

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo nemškega kancerja Olafa Scholza udeležuje Vrha Berlinskega procesa, ki poteka Berlinu.Predsednik Pahor se je v razpravi kanclerju Scholzu zahvalil za obuditev pobude Berlinski proces, kar je zlasti pomembno v tem že tako zahtevnem času. Poudaril je, da Berlinski proces ne zamenjuje procesa širitve EU, pač pa k njej prispeva in jo spodbuja. Predsednik republike je izrazil zadovoljstvo, da je zdaj doseženo soglasje o tem, da je širitev EU na regijo Zahodnega Balkana geopolitično vprašanje, pomembno pa je, da so vse države regije Zahodnega Balkana na evropski strani. Ob tem je poudaril pomen utrjevanja odpornosti (resilience) in doseganja sprave (reconciliation).Predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen se je zahvalil za njeno razumevanje in ocenil, da je bila njena nedavna turneja po regiji zelo pomembna.Evropski komisiji se je zahvalil za priporočilo, da se Bosni in Hercegovini podeli status kandidatke še pred koncem letošnjega leta, kar bo skupaj z vizno liberalizacijo za Kosovo pomemben mejnik, je dejal, in bomo naposled lahko ugotovili, da je evropska perspektiva spet realna.Predsednik Pahor je čestital za pripravo pomembnih dokumentov, ki jih danes sprejema Berlinski vrh in spomnil, da je bila energetska varnost tudi eden od zaključkov zadnjega vrha Brdo - Brijuni Process, ki ga je septembra priredil v Sloveniji.Predsednik Pahor je poudaril še pomen regionalnega sodelovanja, sodelovanja med državami samimi. Pomembna sta tako Berlinski proces kot pobuda Odprti Balkan, je ocenil. Napolniti ju je potrebno z vsebino in napredovati, kjerkoli je mogoče. Z evropsko integracijo bo Odprti Balkan, ki ni všeč vsem, ugasnil sam od sebe, integracija pa bo dosežena in sodelovanje vzpostavljeno.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSBerlinski proces je izšel iz pobude Brdo-Brijuni Process. Julija 2014 se je srečanja, ki sta ga predsednik Pahor in tedanji hrvaški predsednik Josipović priredila v Dubrovniku, kot posebna gostja udeležila nemška kanclerka Angela Merkel: https://www.predsednik.si/up-rs/uprs.nsf/objave/42F6E4FDEB3328FAC1257D16004C71DB?OpenDocument . Po končanem vrhu je kanclerka Merkel dejala, da je smiselno ta format srečanja vzpostaviti tudi na ravni izvršne oblasti in napovedala, da bo kmalu sama priredila in gostila srečanje predsednikov vlad ter zunanjih in gospodarskih ministrov iz jugovzhodne Evrope ter z njimi spregovorila o uresničenju napovedanih projektov; to se je zgodilo že 28. avgusta istega leta https://www.berlinprocess.de/en/about-berlin-process , redna srečanja pa so dobila ime Berlinski proces.Zasedanja se udeležujejo voditelji držav, ki so vključene v Berlinski proces: držav regije Zahodnega Balkana Albanije, Bosne in Hercegovine, Kosova, Severne Makedonije, Črne gore, Srbije ter članic Evropske unije Avstrije, Francije, Hrvaške, Italije, Nemčije, Slovenije, Velike Britanije, Grčije, Bolgarije in Češke, trenutne predsedujoče Svetu EU. Zasedanja se udeležujeta predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta, Ursula von der Leyen in Charles Michel, ter predstavniki Sveta za regionalno sodelovanje in Regionalnega urada za mlade.



Foto: Matjaž Klemenc/UPRS