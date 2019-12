Predsednik Pahor sprejel Luč miru iz Betlehema in ob tem izrazil željo, da plamen dialoga in sodelovanja nikoli ne bi ugasnil

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, kot vsako leto, v Predsedniški palači sprejel Luč miru iz Betlehema, ki so jo prinesli predstavniki slovenskih in zamejskih skavtov. Skavti so ob tej priložnosti predstavili poslanico, ki poteka pod geslom "Ne boj se goreti!". Kot so poudarili skavti, je mir univerzalni dar - nekaj, za kar nam mora biti mar ne glede na našo starost, nacionalno ali versko pripadnost."S to poslanico vam želimo, da bi tudi v prihodnje tako pogumno kot dosedaj odpirali vrata in bili zgled mnogim, predvsem pa našim državljanom," so ob predaji Luči miru predsedniku republike zaželeli skavti. "Kot predsednik republike - nekdo, čigar poslanstvo je, da povezuje skupnost - imam željo, da plamen dialoga in sodelovanja med nami ne bi nikoli ugasnil," je ob tej priložnosti dejal predsednik Pahor. Kot je poudaril, smo Slovenci najlepše trenutke svoje narodne zgodovine doživeli takrat, ko smo se pogovarjali in sodelovali. Skozi dialog se ustvari horizont skupnega, kar nas povezuje, je prepričan predsednik republike, ki je ob tem podaril tudi to, da se prepira ne smemo bati - če je le namenjen nečemu, kar je pomembno za našo prihodnost. "Želim si, da bi prevladalo stališče, da moramo gojiti skupnost in se pogovarjati o vseh pomembnih stvareh - ne kljub temu, ker smo si različni, temveč prav zato, ker smo si različni," je še dejal predsednik Pahor.Foto: Nik Jevšnik/STA