Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil odprtja Hiše za otroke

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil odprtja Hiše za otroke.Z odprtjem Hiše za otroke se uresničujejo dolgoletna prizadevanja in želje številnih strokovnjakov, da bi tudi v Sloveniji zaživel prostor, namenjen celostni obravnavi otrok, žrtev kaznivih dejanj. Hiša za otroke bo delovala v skladu s standardi kakovosti za model Barnahus, ki je vodilni evropski model za obravnavo otrok žrtev spolnih zlorab. Njen glavni namen je usklajevanje sočasnih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka ter podpora otrokom, ki so žrtve ali priče nasilja, v otroku prijaznem in varnem okolju.Foto: Anže Malovrh/STA