Predsednik Pahor na slovesnosti v spomin na nekdanjega francoskega predsednika Valeryja Giscarda d'Estainga

Predsednik Pahor se mudi na obisku v Strasbourgu, kjer se je na povabilo predsednika Evropskega parlamenta Davida Sassolija udeležil slovesnosti v spomin na nekdanjega predsednika Francoske republike Valeryja Giscarda d'Estainga. Spominski dogodek je potekal v organizaciji Evropskega parlamenta, s čimer so želeli spomniti na vlogo Valeryja Giscarda d'Estainga pri konvenciji o evropski prihodnosti, ki se je sklenila s predlogom evropske ustave.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik Pahor se je ob robu spominske slovesnosti sestal z nekaterimi voditelji držav, ki so se prav tako udeležili današnje spominske slovesnosti. Predsednik Pahor se je sestal s predsednico Helenske republike Katerino Sakellaropoulou in s predsednikom Republike Bolgarije Rumenom Radevom. Slovenski predsednik se je srečal tudi predsednikom Portugalske republike Marcelom Rebelom de Souso, s katerim sta potrdila uradni obisk na Portugalskm februarja prihodnje leto.Po slovesnosti, na kateri so z govori nastopili predsednik Francoske republike Emmanuel Macron, predsednik Zvezne republike Nemčije Frank-Walter Steinmeier, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in predsednik Evropskega sveta Charles Michel, se je predsednik Pahor udeležil sprejema, na katerega ga je povabila družina pokojnega nekdanjega predsednika Francoske republike Valeryja Giscarda d'Estainga.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSOb robu dogodka je predsednik Pahor podal izjavo, v kateri je spomnil, je bil Valery Giscard d'Estaing velik Francoz in velik Evropejec. Med drugim je vodil Konvencijo o prihodnosti Evropske unije, ki jo je uspešno zaključil s sprejetjem osnutka evropske ustave. Ustava sicer kasneje ni bila sprejeta. Predsednik Pahor je dodal, da prav zdaj poteka Konferenca o prihodnosti Evrope, a tudi, da ji ne pripisuje možnosti, da bi pomembneje vplivala na evropsko prihodnost. Že ves čas je mnenja, da bo naposled nastopil trenutek, ko se bo znova sestala konvencija in sprejela nov osnutek evropske ustave, ki bo v pravnem in političnem smislu pomenila novo poglavje EU v prid miru, varnosti in blaginje novih generacij.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS