Predsednik Pahor je sprejel predsednika in člane Komisije Vlade RS za reševanje prikritih grobišč

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob zaključku mandata sprejel predsednika in člane Komisije Vlade RS za reševanje prikritih grobišč.Predsednik Pahor je že v začetku prvega mandata s komisijo in njenim predsednikom dr. Jožetom Dežmanom vzpostavil reden dialog. V desetih letih so sledila številna srečanja in sestanki, sodelovanje pa je privedlo do prelomnih stvarnih in simbolnih korakov, med katerimi so prekop in pogreb žrtev iz Hude jame, odkritje spomenika žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam na Kongresnem trgu v Ljubljani in drugi.Predsednik Pahor si za narodno pomiritev in spravo prizadeva vso svojo politično kariero, njegovi dosežki nosijo pomembna, prelomna simbolna sporočila. Sprava je bila tudi eden glavnih poudarkov obeh predsedniških mandatov predsednika Pahorja.Foto: Bor Slana/STAPo srečanju sta predsednik republike Borut Pahor in predsednik Komisije za vprašanja prikritih grobišč dr. Jože Dežman podala izjavi za medije.