Predsednik Pahor se je udeležil 41. srečanja slovenske katoliške mladine "Stična mladih 2022".

To je že šesti obisk predsednika republike Pahorja na tem enodnevnem festivalu, ki mladim med 13. in 30. letom starosti ponuja izkušnjo skupnosti, sodelovanja, medsebojne pomoči ter prenosa znanja in izkušenj, prostovoljce in prostovoljke Stične mladih pa je predsednik Pahor konec decembra 2017 sprejel tudi v Predsedniški palači.



Predsednik republike se je v nagovoru zahvalil mladim, da so ga vnovič povabili medse, saj mu to zelo veliko pomeni. Tokrat jih je posebej zaprosil, da v skladu z letošnjim geslom srečanja 'Izberi vihar' pogumno in brez strahu stopajo naprej v svet in prihodnost, ki se morda v tem trenutku ne zdi najlepša, ampak nikoli ne smejo izgubiti upanja v boljši svet. Predsednik je dejal naj še naprej varujejo vrednote solidarnosti, prijateljstva in medsebojnega spoštovanja, predvsem pa naj vedno in povsod skrbijo eden za drugega, za skupnost, saj samo skupaj lahko dosežemo vse, kar si zastavimo.



Nagovor je predsednik zaključil z besedami:“Zapomnite si, na koncu vedno zmaga dobro, če ne zmaga dobro, pomeni, da še ni konec."



Ob tem naj spomnimo, da je predsednik Pahor lansko leto, ob 40-letnici tradicionalnega srečanja katoliške mladine Slovenije, ki je potekalo pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije in Slovenske škofovske konference, Stični mladih vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za dolgoletno dragoceno poslanstvo, ki med mladimi širi in spodbuja vrednote prostovoljstva, sodelovanja, človečnosti in solidarnosti v dobro skupnosti.