Predsednik Pahor in Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko za konferenco o Načrtu za okrevanje in odpornost in za tesnejše sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. To je bilo prvo srečanje sedanje sestave Odbora v Predsedniški palači, saj epidemiološke razmere tega doslej niso omogočale.Na današnjem srečanju je Odbor sprejel Priporočilo št. 11 glede sprejemanja Novele zakona o vodah. Priporočilo št. 11 je objavljeno spodaj.Poleg tega so predsednik republike in članice in člani Odbora na današnjem sestanku sprejeli dve odločitvi.Prvič, do konca marca 2021 bodo na Brdu pri Kranju pripravili konferenco o Načrtu za okrevanje in odpornost, ki ga mora Republika Slovenija predložiti Evropski komisiji do konca letošnjega aprila. K sodelovanju na konferenci bodo povabili ugledne predstavnike znanosti, gospodarstva in civilne družbe.Drugič, predsednik republike bo v kratkem priredil srečanje s predstavniki nevladnih organizacij in civilne družbe, da bi se posvetovali o možnostih in priložnostih za bolj vključujoče, tesnejše in tvornejše sodelovanje v procesih odločanja o okrevanju po pandemiji in nasploh.Foto: Nebojša Tejić/STA