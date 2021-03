Predsednik Pahor obiskal kontingent Slovenske vojske v vojaški bazi Butmir v Sarajevu

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je v vojaški bazi Butmir v Sarajevu obiskal pripadnike Slovenske vojske na mednarodni misiji EUFOR Althea. Spremljal ga je minister za obrambo Republike Slovenije mag. Matej Tonin.Foto: Nebojša Tejić/STAPo sprejemu s častno stražo EUFOR se je predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil ločeno sestal z generalmajorjem Alexandrom Platzerjem, poveljnikom misije Evropske unije v Bosni in Hercegovini EUFOR, in z generalbrigadirjem Ericom Folkestadom, poveljnikom Natovega poveljstva v Sarajevu. V pogovorih je predsednik Pahor poudaril, da Slovenija podpira vse aktivnosti za krepitev varnostnega in obrambnega sektorja BiH, ki prispevajo k zagotavljanju miru, varnosti ter stabilnosti v regiji.Sledil je obisk 9-članskega kontingenta Slovenske vojske, kjer je predsednika Pahorja sprejel podpolkovnik Darko Peče, poveljnik kontingenta, in ga seznanil z nalogami misije.Foto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STAFoto: Nebojša Tejić/STA