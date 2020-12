Nagovor predsednika republike na svečanosti Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na svečanosti, ki jo je priredila Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije nagovoril medicinske sestre, babice in zdravstvene tehnike. Svečanost je letos potekala virtualno.Predsednik republike je 22. junija 2020 v znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek pri premagovanju epidemije medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam vročil repliko Jabolka navdiha. Medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege, bolničarji-negovalci in babice so priznanje prejeli v letu, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija razglasila za mednarodno leto medicinskih sester in babic.Predsednik Pahor je tudi častni pokrovitelj dogodkov ob mednarodnem letu medicinskih sester in babic, ki jih je v letošnjem letu organizirala Zbornica – Zveza.V Sloveniji je po podatkih Zbornice – Zveze 29.421 izvajalcev zdravstvene in babiške nege in prav oni so temelj našega zdravstvenega sistema. Njihovo poslanstvo je varovanje in ohranjanje zdravja ljudi, kar so dokazali tudi v času epidemije novega koronavirusa v Sloveniji, saj so nepogrešljiv del zdravstvenih ekip. S svojo profesionalnostjo, srčnostjo in pogumom tudi v najbolj težkih trenutkih prispevajo k varnemu zagotavljanju potrebne nujne zdravstvene oskrbe vseh prebivalcev Slovenije.Besedilo nagovora predsednika republike objavljamo v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!

"Spoštovane medicinske sestre, tehniki zdravstvene nege in babice,

Za nami je res nenavadno leto.

Leto polno izzivov.

Leto, ki ga je zaznamovala nova bolezen in zaradi nje zelo drugačen način življenja.

Je leto, ki je še posebej zaznamovalo vse vas, ki delujete v zdravstvu.

Nenazadnje pa se zaključuje tudi Vaše leto - mednarodno leto medicinskih sester in babic. V posebno veselje mi je, da sem bil častni pokrovitelj vseh dogodkov, ki ste jih v zvezi s tem pripravili. Prav v tem simboličnem letu se je še kako dobro pokazala vaša ključna vloga pri varovanju in ohranjanju zdravja. Z gotovostjo lahko trdim, da ste okrepili svoje mesto v središču zdravstvenih izzivov 21. stoletja. In, da ste nedvomno temelj vsakega zdravstvenega sistema.

Zaposleni v zdravstvu, prav vsi zdravstveni delavci, ste v preteklih mesecih povsod po državi nesebično pomagali obolelim in razdajali svoje znanje. Predvsem pa ste nam dajali upanje. Ste junakinje in junaki človečnosti in upanja, ki jim dolgujemo veliko hvaležnost in posebno spoštovanje.

A slabosti našega zdravstvenega sistema so manj opazne prav zaradi srčnosti in prizadevnosti vseh, ki v zdravstvenem sistemu delujete. Večno se ne moremo zanašati na vašo srčnost. Strukturne spremembe javnega zdravstvenega sistema so nujno potrebne. Aktualna kriza problemov ne bo odpravila. Zgolj poglablja jih. Menim, da trenutne razmere predstavljajo priložnost za njegovo reformo. Sedaj je pravi trenutek, da politika in stroka strneta vrste. Z reformami ni mogoče več odlašati. Brez njih si namreč ni mogoče prestavljati kakovostnega, dostopnega, navznoter solidarnega in navzven konkurenčnega zdravstvenega sistema. Zdravstvenega sistema kot si ga vsi zaslužimo.

Verjamem, da bo prihodnje leto prineslo konec zdravstvene krize. Prej ali slej bomo virus obvladali. Še naprej pa bosta potrebni potrpežljivost in solidarnost. Obojega vam ne manjka. Vemo, da se na vas lahko zanesemo tudi v prihodnje.

Naj vam ob koncu, v duhu bližajočih se božičnih in novoletnih praznikov, voščim predvsem obilo zdravja ter motiviranosti in pozitivne življenjske moči tudi v letu, ki prihaja.

Srečno!"