Predsednik Pahor ob dnevu Primoža Trubarja: »Trubar je ena najpomembnejših osebnosti v naši nacionalni zgodovini«

V Predsedniški palači je ob današnjem državnem prazniku, dnevu Primoža Trubarja, kot običajno ob državnih praznikih potekal dan odprtih vrat.Obiskovalke in obiskovalce je v Veliki dvorani Predsedniške palače sprejel in nagovoril predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je državljankam in državljanom ter Slovenkam in Slovencem doma, v zamejstvu in po svetu čestital ob prazniku.Foto: Nebojša Tejić/STA»Danes praznujemo dan Primoža Trubarja, ene najpomembnejših osebnosti v naši nacionalni zgodovini,« je dejal predsednik republike in izpostavil pomembno vlogo Trubarja kot utemeljitelja slovenske knjižne besede in slovenskega jezika kot ključnega dela nacionalne identitete Slovenk in Slovencev, ki je danes, pol tisočletja pozneje, tudi eden od 24 uradnih jezikov Evropske unije.Predsednik Pahor je poudaril, da moramo čuvati svoj jezik in kulturo ter skrbeti zanju, ju ceniti in biti ponosni nanju ter tako ohranjati slovensko bit za prihodnje generacije, da bodo lahko v miru, varnosti in blaginji razvijale svoje talente in uresničevale sanje.Predsednik Pahor je praznični nagovor sklenil z besedami Primoža Trubarja: »Ljubi svojega bližnjega, dobro delaj vsem ljudem, svoj trud pridobivaj brez škode za druge ljudi in ne boj se govoriti resnice.« Predsednik republike je dejal, da Trubarjeve besede dobro povzemajo odgovornost za naša osebna in kolektivna ravnanja, zato je praznični nagovor sklenil s povabilom, da ga skupaj praznujemo v duhu Trubarjevih besed.Krajši uvodni slovesnosti je sledil ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije. Obiskovalke in obiskovalci so si ogledali delovne in protokolarne prostore predsednika republike, ki jim je v svoji pisarni sproščeno odgovarjal na radovedna vprašanja.V počastitev državnega praznika je pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske med 9. in 21. uro.Foto: Nebojša Tejić/STA