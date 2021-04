Predsednik republike je nagovoril državljanke in državljane ob državnem prazniku dnevu upora proti okupatorju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika dneva upora proti okupatorju v Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril državljane. Ob tej priložnosti se je predsedniku republike z nagovorom pridružil Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije.Foto: Anže Malovrh/STAPredsednik Pahor je v današnjem slavnostnem nagovoru čestital ob državnem prazniku, dnevu upora proti okupatorju in državljankam in državljanom zaželel mirno in uspešno prihodnost.Predsedniško palačo so ob današnjem prazniku obiskali predstavniki Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Med njimi je predsednik republike posebej pozdravil nekdanjo interniranko Marijo Frlan, ki ga je lansko leto na svoj 100. rojstni dan, 27. januarja 2020 spremljala na komemoraciji ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau na Poljskem ter gospoda Dušana Stefančiča, letošnjega prejemnika Listine ZZB NOV, najvišjega priznanja te organizacije, predsednika taboriščnega odbora Mauthausen in častnega predsednika Mednarodnega odbora Mauthausen.Pred tem sta Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in Marijan Križman, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije, položila venca k spomeniku OF v Rožni dolini.Foto: Daniel Novakovič/STA