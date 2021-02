Čustven obisk predsednika republike v Novi Gorici

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Novo Gorico in se sestal s štabom Civilne zaščite Severna Primorska. Predsednika Pahorja so sprejeli župan Mestne občine Nova Gorica dr. Klemen Miklavič, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite Severna Primorska mag. Samuel Kosmač.Za predsednika republike je bil današnji regijski obisk Nove Gorice tudi čustven, saj je po skoraj enem letu lahko ponovno obiskal šolarje v osnovni šoli in stanovalce v domu upokojencev.Pred pogovorom s člani štaba civilne zaščite se je predsednik Pahor ločeno sestal z županom Miklavičem, s katerim sta spregovorila o pripravah Nove Gorice na projekt Evropska prestolnica kulture v letu 2025, župan pa je predsednika seznanil tudi z aktivnostmi, povezanimi s čezmejno ekonomsko cono na Goriškem. Ponosno je spomnil, da sta slovenski in italijanski predsednik v skupni čestitki izrazila navdušenje nad odločitvijo, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico in pod geslom Go! Borderless postala Evropska prestolnica kulture (EPK) v letu 2025 in dodal, da v tem vidi veliko spodbudo, da obe mesti priložnost izkoristita za skupen razvoj.Predsednika Pahorja so nato člani štaba civilne zaščite seznanili z izvedenimi aktivnostmi ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v severno Primorski regiji. Sogovorniki so poudarili izjemno povezanost lokalne skupnosti in deležnikov sistema zaščite in reševanja v času epidemije. To ohranja visoko stopnjo zaupanja med ljudmi in je temelj sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so ocenili. “Prišli ste v skupnost, ki je znala stopiti skupaj v luči najvišje vrednote človeštva - solidarnosti,” je na srečanju povzel župan Miklavič.Foto: Daniel Novakovič/STAPo uvodni seznanitvi o ukrepanju po razglasitvi epidemije je predsednik republike obiskal Osnovno šolo Kozara, kjer so ga sprejel gospod Edvard Vrabič, ravnatelj osnovne šole: “Vaš obisk je sprožil nostalgijo, teh občutkov nismo imeli od decembra 2019. Verjamem, da bomo od sedaj naprej šli samo navzgor in se bodo ukrepi sproščali. To danes smatram kot simboličen pričetek praznovanj naše 60. obletnice.”Otroci osnovne šole so predsedniku Pahorju pripravili kratek glasbeno-plesni program, on pa se jim je iskreno zahvalil: “To je zelo emocionalen trenutek zame in upam, da tudi za vas. Danes, v začetku februarja, sem spet prestopil prag osnovne šole. Prevevajo me občutki sreče in optimizma. Kako zelo sem vesel, da vas vidim, pazite eden na drugega in bodite prijazni drug do drugega!”Predsednik republike je po skoraj enem letu prvič obiskal osnovnošolce, saj prej zaradi epidemioloških razmer to ni bilo mogoče. Učence je povabil, naj ga obiščejo v Predsedniški palači, ko bodo razmere to omogočale.Foto: Daniel Novakovič/STANato je predsednik Pahor obiskal še Dom upokojencev Nova Gorica, kjer je pozdravil tiste oskrbovance doma, ki so že preboleli novo koronavirusno bolezen ali bili proti njej že dvakrat cepljeni.Obisk na severnem Primorskem je predsednik Pahor zaključil z obiskom Splošne bolnišnice dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici, kjer si je ogledal intenzivni oddelek, kjer zdravijo bolnike z najtežjo obliko nove koronavirusne bolezni.Predsednik republike je v izjavi za javnost izpostavil, da ga prevzemajo občutki velike sreče, saj je po skoraj enem letu prvič ponovno obiskal osnovnošolce in stanovalce doma starejših. Zanj je to znamenje boljšega časa, ki prihaja: “Upam, da bomo skupaj vsi enotno praznovali 30. obletnico naše samostojne države.” Zahvalil se je vsem, ki so s svojo profesionalnostjo, človečnostjo in solidarnostjo pomagali najranljivejšim skupinam ljudi, da smo kot skupnost prebrodili te izjemno zahtevne čase.Pomembno je, tako predsednik, da nam tudi podatki vlivajo upanje in da bomo lahko v celotni državi odprli vrata šol za prvo triado: “Pridružujem se tistim, ki menijo, da naj bodo šole zadnje, ki se zapirajo in prve, ki se odpirajo.”Spomnil je na svoje včerajšnje srečanje z nadškofom Zoretom, s katerim sta se strinjala o simbolnem in pietetnem poklonu umrlim: “Menila sva, da je prav, da to storimo in razmišljala o marcu, ob dnevu, ko smo v Sloveniji zabeležili prvo žrtev nove koronavirusne bolezni.”Ponovno je pozval vse, naj razmislijo o cepljenju, ko pridejo na vrsto, in dejal, da se je sam pripravljen cepiti z vsakim cepivom, ki mu ga bodo pristojne službe “predlagale”.Na posebno povabilo je predsednik republike obiskal še Dom starejših občanov Ajdovščina. Osemnajst dijakov četrtega letnika Srednje zdravstvene šole Postojna je v času drugega vala epidemije nesebično priskočilo na pomoč pri delu v rdeči coni doma. Predsednika Pahorja so ob prihodu sprejeli predstavniki doma, župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin in predstavniki Civilne zaščite Ajdovščina.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, da obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko, zahodnoštajersko, pomursko in gorenjsko regijo. Naslednji teden bo predsednik Pahor obiskal regijski štab Civilne zaščite za vzhodno Štajersko, obiskal bo Ptuj.