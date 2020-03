Predsednik republike je sprejel Olgo Voglauer, poslanko v avstrijskem parlamentu

Predsednik Pahor je danes na delovno srečanje sprejel koroško Slovenko gospo Olgo Voglauer, poslanko v avstrijskem parlamentu, v katerega je bila nedavno izvoljena na listi Zelenih. Predsednik Pahor je ob čestitki za izvolitev poudaril pomen dobrososedskih odnosov. Prijateljski odnosi med državama so tudi najboljši okvir za razvoj slovenske narodne skupnosti na Koroškem.Slovenski predsednik je ob tem dodal, da je stoletnica koroškega plebiscita, ki jo obeležujemo letos in jo bosta na osrednji slovesnosti počastila skupaj z avstrijskim predsednikom Van del Bellenom, pomembna priložnost za krepitev položaja manjšine in za pogled v prihodnost.V luči aktualnih dogajanj sta sogovornika spregovorila tudi o potrebi po skupnem urejanju zahodnobalkanske migracijske poti, tako na evropski kot na regionalni ravni.Foto: UPRS