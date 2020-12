Predsednik republike je sprejel upravni odbor Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel upravni odbor Društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS. Ob tej priložnosti so člani društva v Predsedniški palači podelili nagrado VTIS leta 2020.Predsednik republike ob državnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, vsako leto priredi sprejem za Slovenke in Slovence, ki študirajo ali kot znanstveniki, raziskovalci in predavatelji delujejo v tujini. Srečanje je postalo tradicionalno in poteka v sodelovanju z Društvom v tujini izobraženih Slovencev VTIS vse od leta 2013, vsakokrat pa se ga udeleži nad 150 slovenskih študentov, znanstvenikov, raziskovalcev in predavateljev iz tujine.Letos zaradi epidemioloških razmer sprejema v takšni obliki ni bilo mogoče prirediti. Zato je predsednik republike tokrat sprejel člane upravnega odbora Društva VTIS, nato pa je v Predsedniški palači potekala še podelitev nagrade VTIS leta 2020. Dogodek je potekal na razmeram prilagojen način in so ga člani društva lahko spremljali na spletu.Foto: Nebojpa Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA