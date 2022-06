Predsednik Pahor Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije vročil ob 70-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije: »Verjamem v sindikalizem in sindikalno sodelovanje«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slavnostnega kongresa Sindikata obrti in podjetništva Slovenije.Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slavnostnega kongresa ob 70-letnici delovanja Sindikata obrti in podjetništva Slovenije in je na slovesnosti nastopil kot slavnostni govornik.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike se je v slavnostnem govoru poklonil dolgi tradiciji in pomembnim dosežkom, ki so zaznamovali sedem desetletij delovanja Sindikata obrti in podjetništva Slovenije. Med drugim je izpostavil pionirske dosežke sindikata, ki so bili navdih in vzor za kasnejše delovanje sindikatov, med katerimi je sopodpis prve in najstarejše kolektivne pogodbe v državi pred več kot 50 leti. »Verjamem v sindikalizem in sindikalno sodelovanje,« je ob tem poudaril predsednik Pahor in posebej izpostavil pomembno poslanstvo, ki ga sindikat opravlja na področju varovanja pravic delavk in delavcev. Dejal je, da si brez sindikatov ne predstavlja solidarnega in uravnoteženega delovanja v korist ljudi, ob tem pa je posebej poudaril pomen socialnega dialoga in spomnil na svoja prizadevanja za njegovo obnovitev lani. V sedanjih okoliščinah je izrazil visoka pričakovanja za čimprejšnjo obnovitev dialoga.Predsednik republike se je ob tej priložnosti ponovno zahvalil generalni sekretarki Ani Čermelj, da je sprejela njegovo vabilo in ob letošnjem prazniku dela v Predsedniški palači nagovorila obiskovalce.Foto: Daniel Novakovič/STAV sklepnem delu slavnostnega govora je predsednik Pahor Sindikatu obrti in podjetništva Slovenije ob 70-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za dolgoletno zavzeto skrb za pravice delavk in delavcev v obrti in podjetništvu ter odgovorno vlogo v socialnem dialogu. Sprejela sta jo predsednik sindikata Matjaž Podvinski in generalna sekretarka Ana Čermelj.Foto: Daniel Novakovič/STA