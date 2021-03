Predsednik Pahor se je po video povezavi pogovarjal s predsednico Moldavije Maio Sandu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predsednico Moldavije Maio Sandu.Predsednik Pahor je predsednici Sandu čestital k izvolitvi na decembrskih predsedniških volitvah. Predsednica Maia Sandu je predsednika Pahorja seznanila z glavnimi prioritetami svojega predsedniškega mandata. Povedala je, da si želi, da bi se Moldavija v tem času čimbolj približala Evropski uniji in okrepila sodelovanje z njenimi članicami, tudi s Slovenijo. Predsednik Pahor je izrazil močno podporo prizadevanjem predsednice Sandu na področju vladavine prava in odprave korupcije. V luči vrha Vzhodnega partnerstva, ki bo predvidoma v jeseni 2021, je predsednik Pahor pozdravil sodelovanje Moldavije in pobudo za naslednje programsko obdobje po letu 2020.Predsednika sta se pogovarjala tudi o spopadanju s pandemijo COVID-19. Moldavija ponovno beleži hitro rast okužb, medtem ko se te v Sloveniji zmanjšujejo počasneje, kot smo želeli. Soglašala sta, da je potrebno okrevanje po epidemiji izkoristiti za nov gospodarski zagon in prehod v trajnostni razvoj.Predsednik Pahor je predsednico Moldavije Maio Sandu povabil na obisk v Slovenijo.Foto: UPRS