Predsednik republike se je v Murski Soboti zahvalil vsem, ki se bojujejo z epidemijo in njenimi posledicami

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal Mursko Soboto in se sestal s štabom Civilne zaščite za Pomurje. Predsednika Pahorja so sprejeli župan Mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Pomurje Martin Smodiš. Predsednik Pahor se je seznanil z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji v pomurski regiji. Na pogovoru so bili prisotni še nekateri člani štaba in predstavniki policije, ki so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.Po uvodni seznanitvi z ukrepanjem po razglasitvi epidemije nove koronavirusne bolezni se je predsednik Pahor sestal z vodstvom Zdravstvenega doma Murska Sobota. Direktorica gospa Edith Žižek Sapač je predsednika seznanila z aktivnostmi testiranj in cepljenja prebivalstva.Sledilo je srečanje s predstavniki Doma starejših Rakičan, ki ga je predsednik republike obiskal že oktobra 2013. Z ekipo in prostovoljci je takrat v okviru projekta “Vračamo družbi” urejeval okolico doma in posadil grmovnice, pobarvali pa so tudi klopi in zasadili drevesa v parku. Gospod Zoran Hoblaj, direktor doma, je predsednika Pahorja seznanil z nekaterimi sistemsko neurejenimi področji skrbi za starejše, s katerimi se soočajo. Jeseni bo dom praznoval 70. obletnico delovanja, predsednik republike pa je z veseljem potrdil, da se bo slovesnosti udeležil, če bodo razmere to omogočale.Ob tej priložnosti je predsednik republike obiskal gospo Eriko Fürst, edino še živečo Judinjo iz Prekmurja, ki zdaj stanuje v Centru starejših Murska Sobota. Gospa Fürst, ki je preživela holokavst, se je s predsednikom Pahorjem v zadnjih letih udeležila številnih spominskih slovesnosti, nazadnje ji je januarja lani predsednik Pahor na posebni slovesnosti v lendavski sinagogi vročil spominsko medaljo, ki so jo prejeli vsi preživeli taboriščniki, udeleženci spominske obletnice ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz.Obisk v Murski Soboti je predsednik republike zaključil z obiskom Splošne bolnišnice Murska Sobota, kjer ga je sprejelo vodstvo bolnišnice. Ogledal si je intenzivni oddelek, kjer zdravijo bolnike z najtežjo obliko nove koronavirusne bolezni.Predsednik republike je ob koncu obiska v izjavi za medije napovedal, da bo obiskal vse regijske štabe civilne zaščite in tiste institucije, ki so bile in so še vedno v zdravstveni krizi najbolj izpostavljene. »Na dan samostojnosti in enotnosti smo v Sloveniji dobili cepivo. Vemo, da cepivo predstavlja rešitev zdravstvene krize,« je dejal predsednik republike in dodal, da ga danes prevzema občutek sreče, saj bodo v naslednjem tednu otroci prve triade odšli v šolo. Po mnenju predsednika je to drugi spodbuden znak, da se kriza počasi izteka.Predsednik Pahor se zaveda, da je na preizkušnji tudi naše potrpljenje, a pravi, da moramo okoliščine skušati razumeti: »Opažam, da imajo tisti ljudje, ki najbolj skrbijo za naše zdravje, ki zaradi tega živijo najbolj stresno, največ vere in optimizma v rešitev te krize. Marsikdo od nas, ki ni tako izpostavljen, se prehitro preda malodušju.« Predsednik Pahor je poudaril, da moramo v teh zadnjih mesecih zdravstvene krize dati najboljše od sebe, spoštovati delo tistih, ki so najbolj izpostavljeni in pomagati najbolj ranljivim skupinam.»Ko bo konec zdravstvene krize, ne bo konec vseh težav, ki jih je povzročila. Tisti, ki se ukvarjajo z najbolj ranljivimi skupinami, me opozarjajo, da se bodo nekatere težave tedaj šele prav začele,« je opozoril predsednik in dodal, da je morda že zdaj nastopil čas, da se vsi dobro pripravimo na stiske ljudi, ki jih napovedujejo strokovnjaki za čas po koncu zdravstvene krize. »Na ljudi, ki se ukvarjajo s temi problemi, gledam z velikim občudovanjem. Zaradi njih, njihove predanosti in profesionalnosti, njihove čisto človeške dobrote, bomo to krizo premagali,« je zaključil izjavo predsednik Pahor in se zahvalil vsem, ki se bojujejo z epidemijo in njenimi posledicami.Predsednik republike je sprejel povabilo poveljnika Šestana, naj obišče vse regijske štabe civilne zaščite po Sloveniji in se seznani s stanjem in posebnostmi naporov pripadnikov civilne zaščite v posameznih regijah. Obiskal je že notranjsko in zahodnoštajersko regijo.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA