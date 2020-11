Predsednik republike je obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih in kandidatkah za prosto mesto sodnika ali sodnice na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je včeraj, 26. novembra 2020, obvestil vodje poslanskih skupin o prijavljenih kandidatih in kandidatkah za prosto mesto sodnika ali sodnice na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu.



Ministrica za pravosodje je predsednika republike 2. septembra 2020 obvestila, da se je na razpis ministrstva, ki je bil objavljen 26. junija 2020, za razpisano eno mesto kandidatke ali kandidata za sodnico ali sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, prijavilo sedem (7) kandidatk in kandidatov.



Po abecednem vrstnem redu so to:



1. Dr. Maja Brkan, LL.M

2. Dr. Anže Erbežnik

3. Dr. Marko Ilešič

4. Miro Prek, PhD

5. Ana Stanič, LL.M

6. Dr. Verica Trstenjak

7. Jure Vidmar, dr.phil., PhD



Predsednik republike je v skladu z zakonom Sodni svet RS in Vlado RS zaprosil za mnenje o vseh prijavljenih kandidatih. Mnenje Vlade RS je prejel 19. novembra, mnenje sodnega sveta pa 6. novembra 2020. S tem so bili izpolnjeni pogoji, da lahko predsednik republike nadaljuje s postopkom.



Predsednik republike se bo, kot vselej, o prijavljenih kandidatih tudi tokrat posvetoval z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Posvetovanja, ki bodo namenjena temu in nekaterim drugim aktualnim kandidacijskim postopkom, predsednik republike načrtuje v drugem tednu decembra.



Iskalnik Vprašanja in odgovori Bi radi stopili v stik s predsednikom ali pa vas zanima, kakšna so njegova pooblastila?