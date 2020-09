Predsednik Pahor priredil slavnostni sprejem ob zaključku akcije Moj zdravnik 2020

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Predsedniški palači priredil slavnostni sprejem ob zaključku akcije Moj zdravnik 2020.Predsednik republike je ob tej priložnosti čestital nagrajenkam in nagrajencem ter organizatorjem akcije Moj zdravnik, s katero pacienti lahko z veseljem povedo, da imajo zdravnike radi. Navzočim zdravnicam in zdravnikom se je posebej zahvalil za pomembno družbeno poslanstvo, ki ga opravljajo, obenem pa je posebej opozoril tudi na vlogo politike pri zagotavljanju ustreznih pogojev za njihovo delo. "Dozoreti mora spoznanje, da je sredi najtežjih okoliščin, ki smo jim sedaj priča, potrebno v političnem razredu ob veliki pomoči stroke razmišljati o strukturnih spremembah, potrebnih za to, da bo lahko ta sistem v času sedanje krize in zlasti po njej deloval tako, da ne bomo imeli neustreznih čakalnih dob in drugih strukturnih problemov, s katerimi se soočamo," je ob tej priložnosti pozval predsednik Pahor. Opozoril je, da bi bile prepozno uveljavljene spremembe v škodo pacientov, temu pa se moramo v celoti izogniti.Foto: Nebojša Tejić/STANa slavnostnem sprejemu sta zbrane nagovorili tudi Maja Kozlevčar Živec, predsednica zdravniške komisije Moj zdravnik 2020, in Hatije Ismaili, Moja zdravnica 2020. Gospa Kozlevčar Živec se je predsedniku republike v imenu navzočih zahvalila za naklonjenost, ki jo je izkazal nagrajencem, in poudarila veliko odgovornost, ki jo vsi čutijo do prebivalcev naše države. Moja zdravnica 2020 Hatije Ismaili se je iskreno zahvalila pacientom za izkazano zaupanje in dejala, da je nagrada tudi spodbuda, da bo svoje poslanstvo nadaljevala.Vseslovenska akcija Moj zdravnik je letos potekala štiriindvajsetič, njena osrednja tema pa je bila povezovanje in sodelovanje. Sodelujoči so izbirali najsrčnejše zdravnice in zdravnike in jim s tem izkazali hvaležnost za njihovo požrtvovalno delo. Glasovanje je potekalo v desetih kategorijah, ljudje pa so glas namenili 2014 različnim zdravnikom. Moja družinska zdravnica je postala Mirela Mićić Despotović, Moj pediater je postal Denis Baš, Moj onkolog je postal Marko Hočevar, Moj zobozdravnik je postal Rok Jurca, Moja nevrologinja je postala Lidija Žitnik, Moj urolog je postal Simon Hawlina, naziv Moj kardiolog sta prejela Vojko Kanič in Igor Krajnc, Moja oftalmologinja je postala Brigita Cvetko, Moj ortoped je postal Gregor Kavčič, Moja ginekologinja pa Hatije Ismaili, ki je izmed vseh prejela tudi največ glasov in tako postala Moja zdravnica leta 2020.Foto: Nebojša Tejić/STA