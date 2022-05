Predsednik republike Zdravniški zbornici Slovenije vročil državno odlikovanje red za zasluge

Utemeljitev:



Za povezovanje zdravnikov in zobozdravnikov v prizadevanjih za negovanje ugleda in častnosti zdravniškega poklica ter izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike



prejme



ob 130-letnici začetkov krovne stanovske organizacije zdravnikov in zobozdravnikov na Slovenskem in ob 30-letnici vzpostavitve sodobne zdravniške zbornice v samostojni državi



Zdravniška zbornica Slovenije



red za zasluge.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes udeležil slavnostne akademije Zdravniške zbornice Slovenije.Predsednik republike je Zdravniški zbornici Slovenije ob 130-letnici začetkov krovne stanovske organizacije zdravnikov in zobozdravnikov na Slovenskem in ob 30-letnici vzpostavitve sodobne zdravniške zbornice v samostojni državi vročil red za zasluge za povezovanje zdravnikov in zobozdravnikov v prizadevanjih za negovanje ugleda in častnosti zdravniškega poklica ter izpolnjevanje poslanstva zdravniške etike.V imenu Zdravniške zbornice Slovenije je odlikovanje prevzela njena predsednica prof. dr. Bojana Beović.Foto: Daniel Novaković/STA