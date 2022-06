Predsednik Pahor v videokonferenci izrazil hvaležnost pripadnikom Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je imel pred državnim praznikom dnevom državnosti avdio-videokonferenco s pripadniki Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in na misijah. Na videokonferenci sta sodelovala tudi minister za obrambo Marjan Šarec in načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš.Foto: Daniel Novakovič/STANa videokonferenci so predsedniku Borutu Pahorju poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske iz Bosne in Hercegovine, s Kosova, Slovaške, iz Latvije, Iraka in Malija. Na vseh misijah in mednarodnih operacijah trenutno deluje 279 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.Predsednik Pahor se je v nagovoru uvodoma zahvalil poveljnikom kontingentov Slovenske vojske, ki delujejo v tujini za sodelovanje v vseh preteklih letih, ko so si lahko izmenjali poročila in mnenja. Ob tem je predsednik Pahor poudaril izjemen prispevek pripadnic in pripadnikov na misijah k ugledu naše države. "Delo opravljate predano in profesionalno, uživate ugled v mednarodni skupnosti in s tem prispevate k ugledu naše države" je dejal predsednik Pahor.Predsednik Pahor je izpostavil pomen visoko in profesionalno usposobljene vojske, sploh v času, ko je vojna prvič tako zelo blizu, v Evropi. Čeprav smo kot članica EU in NATO ruski napad na Ukrajino obsodili in s sankcijami poskušamo vplivati, da se vojna konča in bi bil čimprej mir, je naša naloga, da solidarno, z drugimi državami pomagamo Ukrajini pri obrambi. "Ukrajine ne smemo pustit na cedilu," je dejal slovenski predsednik, saj bi se s tem se odrekli tudi svojim vrednotam. Ob tem je dodal, da se je morda ravno zaradi teh dogodkov dodatno potrdila potreba, da imamo visoko usposobljeno in profesionalno slovensko vojsko. "Ko delo opravljate v tujini, skrbite tudi za mir in varnost naše države," je izpostavil predsednik, ki je dodal, da je pomembno, da to razume tudi slovenska javnost.V nadaljevanju je predsednik Pahor s poveljniki spregovoril o varnostnih in političnih vprašanjih ter okoliščinah, ki so jim podvrženi pri svojem varnostno izjemno izpostavljenem delu. Vrhovnega poveljnika SV je zanimalo, ali nove varnostne okoliščine vplivajo na njihovo delo in odnose s pripadniki drugih vojsk. To vprašanje je bilo še posebej namenjeno pripadnikom na Zahodnem Balkanu.Na koncu je predsednik dejal, da želi tudi v luči praznika vse pripadnice in pripadnike Slovenske vojske spomniti, da smo ob razglasitvi samostojne države bili napadeni, a smo našo državo tudi sami ubranili, kar nam daje moč in ponos zlasti ob tem prazniku. Predsednik je dejal, da upa, da ob tem vsi občutijo zadoščenje, z željo, da bo mir trajen.Foto: Daniel Novakovič/STA