Predsednik Pahor je ob prazniku dela pozval k socialnemu dialogu kot enemu najpomembnejših stebrov uspešnega in pravičnega okrevanja po krizi

V nadaljevanju vam posredujemo besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

V nadaljevanju je objavljen videoposnetek slovesnosti v Predsedniški palači ob prazniku dela:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v počastitev državnega praznika, praznika dela, v Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril državljanke in državljane. Ob tej priložnosti se je predsedniku republike z nagovorom pridružila Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).Predsednik Pahor je v slavnostnem nagovoru ob prazniku čestital državljankam in državljanom in pozval k socialnemu dialogu kot enemu najpomembnejših stebrov uspešnega in pravičnega okrevanja po krizi.Gospa Jerkič je v nagovoru opozorila na pomen vključujočega socialnega dialoga in posebej izpostavila štiri vidike varnosti, ki so jim ob letošnjem prazniku dela v ZSSS posvetili pozornost: varnost zaposlitve, varnost zdravja pri delu, varna starost in socialna varnost.Ob prazniku dela je v Predsedniški palači na razmeram prilagojen način potekal dan odprtih vrat. Predsedniško palačo so obiskali delavke in delavci iz podjetij Štore Steel in ETI Izlake, praznični glasbeni program pa sta pripravila pevka Kristina Oberžan in akademski pianist Sašo Gačnik, ki deluje pod umetniškim imenom »Svarogov«. Zaradi ukrepov za omejitev širjenja virusa covid-19 drugih gostov v Predsedniški palači žal še ni mogoče sprejeti, vendar so vljudno vabljeni, da si ogledajo posodobljen virtualni sprehod po prostorih palače ( https://bit.ly/3xDqpbM ).Foto: Anže Malovrh/STA