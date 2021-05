Predsednik Pahor vodje poslanskih skupin obvestil o prijavljenih kandidatih za dva člana Sodnega sveta

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 12. maja 2021, vodje poslanskih skupin Državnega zbora Republike Slovenije obvestil o prijavljenih kandidatih za člana Sodnega sveta. Na podlagi obvestila predsednika državnega zbora, da 2. julija 2021 poteče mandat petim članom Sodnega sveta, od tega dvema članoma, ki ju na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor in da so za njihovo izvolitev razpisane volitve 15. junija 2021, je predsednik republike 26. marca 2021 objavil poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta.



Na podlagi Zakona o sodnem svetu, ki določa, da Državni zbor na predlog predsednika republike člane Sodnega sveta izvoli izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, predlagano število kandidatov pa mora biti večje, vendar največ dvakrat tolikšno, kot je število članov, ki se volijo, je predsednik republike nekaterim institucijam poslal tudi pismo s prošnjo za razmislek pri oblikovanju predloga možnih kandidatov za dva člana Sodnega sveta.



Zbiranje predlogov je potekalo do ponedeljka, 26. aprila 2021, prijavljeni kandidati so (po abecedi):



1. Teodora Glušič, odvetnica (predlagatelj: Društvo za ustavno pravo)

2. dr. Urška Kežmah, odvetnica (predlagatelj: (Pravna fakulteta v Mariboru in Odvetniška zbornica Slovenije)

3. Andrej Razdrih, samostojni odvetnik (predlagatelj: Odvetniška zbornica Slovenije)

4. dr. Jorg Sladič, visokošolski učitelj (predlagatelj: Nova univerza v Novi Gorici)

5. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic, visokošolska učiteljica (predlagatelj: Pravna fakulteta v Ljubljani in Zveza društev pravnikov Slovenije)



Predsednik republike načrtuje posvetovanja z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti o tem postopku in o postopku izbora za kandidata za eno mesto sodnika na Splošnem sodišču EU v Luksemburgu v sredo, 19. maja 2021, v kolikor bo časovnica zasedanja državnega zbora v naslednjem tednu to omogočala.