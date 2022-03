Predsednik republike je danes, na dan, ko je minilo dve leti od prve smrti osebe s covidom-19 v Sloveniji, položil venec k vrbi, posajeni na ljubljanskih Žalah kot simbol žalovanja za preminulimi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob drugi obletnici prve smrti, danes, v parku Mihe Potočnika na ljubljanskih Žalah položil venec k spominski vrbi, ki je bila lani posajena kot simbol žalovanja in sočutja do svojcev preminulih zaradi covida-19.14. marca 2021 je bila na ljubljanskih Žalah posebna žalna slovesnost, s katero se je Slovenija poklonila spominu vseh preminulih zaradi covida-19 in izrazila sožalje in sočutje njihovim svojcem. V imenu države je imel žalni nagovor predsednik republike, v znak žalovanja in življenja pa je bila posajena vrba, ki jo je blagoslovil ljubljanski nadškof in metropolit msgr. Stanislav Zore v prisotnosti visokih predstavnikov verskih skupnosti v Sloveniji, mag. Geze Fila, ireja Aleksandra Obradovića in mag. Nevzeta Poriča.Foto: Nebojša Tejić/STA