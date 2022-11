Predsednik Pahor na COP27 obiskal organizatorje svetovnega Podnebnega teka - Baton Relay v podporo izobraževanju o podnebnih spremembah

V nadaljevanju prilagamo besedilo govora predsednika Pahorja (Velja govorjena beseda!)

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se v Šarm El Šejku v Egiptu udeležuje 27. konference Združenih narodov o podnebnih spremembah, COP27. Predsednik Pahor Slovenijo zastopa na zasedanju, ki se ga na povabilo države gostiteljice udeležujejo številni svetovni voditelji.Predsednik Pahor je drugi dan sodelovanja na COP27 začel z obiskom organizatorjev Podnebnega teka - Baton Relay, globalnega štafetnega teka pod okriljem UNESCO.Neprekinjeni štafetni tek se je začel 30. septembra v škotskem Glasgowu, ki je lani gostil podnebno konferenco COP26, in je v skupni dolžini 7.767 km potekal skozi 18 držav, tudi skozi Slovenijo, vse do egiptovskega Šarm El Šejka.Predsednik Pahor je bil častni pokrovitelj podnebnega teka v Sloveniji, 19. oktobra se ga je tudi udeležil in tekel z učenkami in učenci OŠ Leskovec pri Krškem. Slovenski predsednik je edini predsednik, ki se je v podnebnem teku tako pridružil mladim in so ga zato prireditelji danes posebej hvaležno pozdravili. Tako je podprl sporočilo mladih, ki je v obliki štafete potovalo iz rok v roke tekačev, kolesarjev in jadralcev, da je kakovostno podnebno izobraževanje bistveno, če želimo ljudi vseh starosti opremiti z znanjem in veščinami, potrebnimi za oblikovanje prihodnosti, v kateri lahko uspevajo vsi.Na današnjem dogodku, kjer je slovenski predsednik srečal tekače, ki so z njim tekli v Krškem, je poudaril, da je vprašanje rešitve klimatske krize vprašanje življenja ali smrti za prihodnje generacije in da je naša skupna odgovornost poiskati in doseči to rešitev.Predsednik republike je v okviru udeležbe na 27. konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, COP27 danes sodeloval še na okrogli mizi o izobraževanju za podnebne spremembe, ki jo prireja Češka, trenutno predsedujoča svetu EU, skupaj z Romunijo.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Matjaž Klemenc/UPRS