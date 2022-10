Predsednik Pahor ob 100-letnici Reševalni postaji Ljubljana vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je nocoj udeležil slovesnosti v počastitev 100-letnice delovanja Reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.Predsednik Republike Slovenije je bil častni pokrovitelj slovesnosti in slavnostni govornik.Ob jubileju je predsednik Pahor Reševalni postaji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za srčno izpolnjevanje pomembnega poslanstva predbolnišnične nujne medicinske pomoči, ki rešuje življenja ljudi. Zahvalo je v imenu reševalk in reševalcev sprejel mag. Janez Kramar, vodja reševalne postaje.Foto: Anže Malovrh/STA»Ne gre samo za stoletno slavno tradicijo,« je ob vročitvi Zahvale dejal predsednik Pahor, »toliko bolj pomembno je, da imamo prireditev, na kateri z vročitvijo Zahvale predsednika Republike Slovenije opozorimo širšo javnost, da opravljate pomembno delo in da bi bili pogoji zanj lahko boljši. Naj bo tudi to sporočilo ob 100. obletnici vašega delovanja,« je poudaril predsednik republike ter reševalkam in reševalcem izrazil hvaležnost za delo, ki ga kot poslanstvo predano opravljajo v zelo zahtevnih razmerah. Predsednik republike je ob tem poudaril, da zdravstveni sistem nujno potrebuje strukturne spremembe in vsem, ki pri njih sodelujejo, zaželel uspešno delo.Zbrane na slovesnosti sta nagovorila tudi mag. Janez Kramar, vodja reševalne službe, in doc. dr. Marko Jug, v. d. generalnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.Foto: Anže Malovrh/STA