Predsednik republike je danes zaključil prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin državnega zbora o kandidatih za mesti predsednika Računskega sodišča in viceguvernerja Banke Slovenije

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes zaključil prvi krog posvetovanj z vodji poslanskih skupin in predstavnikom narodnih skupnosti državnega zbora o kandidatki in kandidatih za prosto mesto predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije in o kandidatih za prosto mesto člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja.Predsednik Pahor bo do konca tega tedna opravil še en krog neformalnih posvetovanj. Predsednik na osnovi posvetov v prvem krogu pričakuje, da bo do konca tega tedna lahko ugotovil potrebno podporo za kandidata za obe funkciji.Zato predsednik republike načrtuje, da bo predlog kandidatov za predsednika Računskega sodišča in za viceguvernerja Banke Slovenije v državni zbor poslal v začetku naslednjega tedna.Foto: Nebojša Tejić/STA