Predsednik Pahor je vročil državno odlikovanje red za zasluge Zvezi glasbene mladine Slovenije

Utemeljitev:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil slavnostne akademije ob 50. obletnici Zveze glasbene mladine Slovenije. Predsednik republike je ob tej priložnosti Zvezi glasbene mladine Slovenije vročil državno odlikovanje red za zasluge za izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene kulture in ustvarjalnosti med mladimi.Predsednik republike je bil častni pokrovitelj slavnostne akademije ob 50. obletnici Zveze glasbene mladine Slovenije.Za izjemen prispevek k razvoju in širjenju glasbene kulture in ustvarjalnosti med mladimi ob 50. obletnici delovanja prejme Zveza glasbene mladine Slovenije red za zasluge.Zveza Glasbene mladine Slovenije, ustanovljena decembra 1969 kot zveza društev z nepridobitnim delovanjem, je od leta 1992 tudi aktivna članica Mednarodne zveze Glasbenih mladin – Jeunesses Musicales International, ki je po podatkih UNESCA najpomembnejša struktura pri vzpostavljanju glasbene dejavnosti mladih v svojih državah članicah. Mednarodna svetovna mreža s članskimi organizacijami v 40 državah zajema več kot 40.000 dejavnosti, ki vključujejo vse glasbene sloge, in usklajuje možnosti čezmejnih izmenjav na mednarodni ravni letno za več kot 6 milijonov mladih, starih od 13 do 30 let.Glasbena mladina Slovenije je tako danes, po 50 letih opravljanja svoje dragocene vloge, uveljavljena in prepoznavna blagovna znamka na področju mladinske glasbene ustvarjalnosti v Sloveniji. Deluje na področju, kjer je potrebna velika skrb za zagotavljanje kakovostne ponudbe glasbenovzgojnih programov za otroke in odraščajočo mladino: omogoča prve nastope na koncertnih odrih, organizira predstavitve v tujini in sodelovanje v mednarodnih orkestrih, zborih in na glasbenih taborih doma in po svetu. Mladim poslušalcem poskuša približati svet glasbe na simfoničnih matinejah, komentiranih koncertih, glasbenih delavnicah in v reviji Glasna.Priljubljenost Glasbene mladine in njenih programov je razvidna iz razprodanih matinej in vedno večjega povpraševanja mladih študentov muzikologije in glasbene pedagogike po sodelovanju. Bogato 50-letno zgodovino glasbenomladinskega gibanja so ustvarjali številni predani in nadarjeni sodelavci. Organizacija se lahko pohvali z več kot 460 koncerti znotraj simfoničnih matinej, skoraj 9000 izobraževalnimi programi in delavnicami, 29 sezonami koncertnega cikla z več kot 740 koncerti in 500 mladimi glasbeniki, 26 mladinskimi tabori z mednarodno udeležbo, osmimi olimpijadami in revijo Glasna, ki je še danes edina tiskana glasbena revija v Sloveniji.Podelitev visokega državnega odlikovanja Zvezi Glasbene mladine Slovenije, ki s svojim delom neprekinjeno že 50 let sooblikuje in širi glasbeno kulturo med mladimi, je zahvala Republike Slovenije.Foto: Daniel Novakovič / STA