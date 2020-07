Predsednik Pahor je sprejel ministra za zunanje zadeve Zvezne republike Nemčije Heika Maasa

Osrednja tema pogovora je bil začetek predsedovanja Zvezne Republike Nemčije Svetu Evropske unije in sodelovanje s Slovenijo v triu predsedujočih držav. Predsednik Pahor je ocenil, da bodo med najzahtevnejšimi nalogami nemškega predsedovanja uskladitev evropskega proračuna za naslednje obdobje in sklada za okrevanje, zaključek pogovorov z Združenim kraljestvom, problematika migracij, širitev EU in vladavina prava. Sogovornika je seznanil z načrti za srečanje voditeljev pobude Brdo – Brijuni Process ob 10. obletnici pobude in s svojimi pogledi na razmere na Zahodnem Balkanu.Predsednik Pahor je sogovorniku zaželel veliko uspeha v predsedovanju Nemčije Svetu Evropske unije.Foto: Tamino Petelinšek/STA