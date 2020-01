Predsednik Pahor na spominski slovesnosti v lendavski sinagogi

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v lendavski sinagogi udeležil spominske slovesnosti ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta in 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz.Predsednik Pahor je v nagovoru poudaril, da letošnje obeleževanje mineva v opozorilih, da “ne smemo pozabiti.” “Počasi odhaja generacija tistih, ki so to tragedijo doživeli in z njimi odhaja neposreden spomin na moralno dno civilizacije,” je dejal predsednik republike in dodal, da je naša moralna dolžnost in odgovornost, da te spomine sprejmemo in predamo naprej naslednjim generacijam kot enega izmed stebrov miru; samo spominjanje namreč ni dovolj, pozaba bi bila nesrečen uvod v novo strahoto in sramoto.Izrazil je ponos nad dogodki, s katerimi je slovenska država letos obeležila mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta in 75. obletnico osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz. V imenu države se je predsednik Pahor pred dnevi udeležil Foruma voditeljev ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst v Jeruzalemu ter nato komemoracije ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, kamor so ga spremljale nekdanje slovenske interniranke in predstavnik ukradenih otrok.Obe spominski slovesnosti sta minili v duhu sprave in spominjanja na najtemnejše dogodke zgodovine ter v prizadevanjih za strpno besedo in sožitje.Govor je predsednik Pahor sklenil s pozivom, da kot posamezniki nikdar ne smemo biti ravnodušni do skupnosti, da moramo paziti drug na drugega in živeti v sožitju in spravi drug z drugim.Foto: Nebojša Tejić/STAOb tej priložnosti je predsednik republike gospe Eriki Fürst podaril spominsko medaljo, ki so jo prejeli vsi preživeli taboriščniki, udeleženci spominske obletnice ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega taborišča Auschwitz. Gospa Erika Fürst, edina še živeča Judinja iz Prekmurja, ki je preživela holokavst, se zaradi zdravstvenih težav žal ni mogla udeležiti spominske slovesnosti v Auschwitzu, zato ji je predsednik Pahor spominsko medaljo prinesel v Lendavo. Ob tem je dejal, da je Erika Fürst “moralni spomenik, ki nas navdihuje”.Foto: Nebojša Tejič/STANa spominski slovesnosti v lendavski sinagogi so otvorili tudi fotografsko razstavo spominskega centra holokavsta Yad Vashem in Sinagoge Maribor z naslovom Auschwitz - kraj na Zemlji: Auschwitz Album.Program s tradicionalnim branjem imen slovenskih žrtev holokavsta je Občina Lendava pripravila v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota, Centrom judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor in Judovskim kulturnim centrom Ljubljana. Molitev za umrle je zmolil rabin Judovske skupnosti v Sloveniji Ariel Haddad.Spominska obeleževanja dogodkov ob koncu druge svetovne vojne bo predsednik republike predvidoma maja zaokrožil s tradicionalnim pogovorom dijakov in taboriščnic – internirank iz nemških koncentracijskih taborišč v predsedniški palači. Prav osebne zgodovinske izkušnje nas namreč najmočneje opominjajo, da si je potrebno za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati, je prepričan predsednik Pahor.