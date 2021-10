Presednik Pahor in predsednik Mattarella skupaj uradno obiskala Novo Gorico in Gorico v Italiji

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Pahorja na slovesnosti na Trgu Evrope (Velja govorjena beseda!).

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Novi Gorici in italijanski Gorici uradno srečal s predsednikom Italijanske republike Sergiom Mattarello. Skupni uradni obisk predsednikov obeh držav v Novi Gorici in Gorici je potrdil zavezanost duhu projekta EPK - Evropske prestolnice kulture, ki izpričuje povezanost dveh obmejnih mest in ponuja inovativen model sožitja in sodelovanja. Predsednika sta z obiskom Nove Gorice in Gorice pozdravila EPK 2025 kot simbol povezovanja, razumevanja in strpnosti, ki ponazarja Evropo brez meja.Predsednik Pahor in predsednik Mattarella sta decembra lani v skupni čestitki pozdravila odločitev, da bo Nova Gorica skupaj z Gorico postala Evropska prestolnica kulture v 2025. Ob njunem srečanju 14. aprila 2021 v Rimu pa sta predsednika napovedala, da bosta prevzela častno pokroviteljstvo nad projektom Evropske prestolnice kulture in se dogovorila, da jeseni v podporo projektu skupaj obiščeta Novo Gorico in Gorico.Foto: Daniel Novakovič/STAUradnemu sprejemu predsednika Italijanske republike z vojaškimi častmi na Bevkovem trgu v Novi Gorici je sledilo dvostransko srečanje obeh predsednikov. Predsednika sta se nato srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji in italijanske v Sloveniji. Predsednika sta si zatem ogledala Solkansko brv, novi most med bregovoma Soče in državama, ter obiskala razstavo ob 140-letnici tržaškega dnevnika Il Piccolo v italijanski Gorici, kjer je predsednik Mattarella uradno sprejel predsednika Pahorja z vojaškimi častmi.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAPredsednika Pahor in Mattarella sta se popoldan udeležila osrednje slovesnosti na Trgu Evropa, ki povezuje obe mesti, ter na njej nastopila kot slavnostna govornika. Glasbeni program so sooblikovali solisti iz Slovenije in Italije ter orkester in zboriz Glasbene matice Furlanije-Julijske krajine in Piccolo Opera festival. Sodelovala sta tudi otroški zbor VocinVolo iz Vidma in Mladinski pevski zbor Singgirls iz Šempetra-Vrtojbe.Predsednik Pahor je ob priložnosti skupnega obiska predsedniku Mattarelli vročil najvišje državno odlikovanje Republike Slovenije, red za izredne zasluge, za osebne zasluge za poglobitev prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Italijansko republikoin vzorno skrb za skupno evropsko prihodnost.Foto: Daniel Novakovič/STA