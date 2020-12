Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je preko videokonference nagovoril pripadnike Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah v tujini

Predsednik Republike Slovenije in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes na obisku na Ministrstvu za obrambo z ministrom za obrambo Matejem Toninom in načelnikom Generalštaba Slovenske vojske generalmajorjem Robertom Glavašem preko videokonference nagovoril pripadnice in pripadnike Slovenske vojske, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah.Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil je nagovoril pripadnike in pripadnice Slovenske vojske: "Ponosen sem na vaše delo, od visokih predstavnikov držav, v katerih delujete, slišim o vašem delu le občudovanja. Zahvaljujem se vam, da prispevate k ugledu Slovenije v mednarodni skupnosti. Vaše delo je izjemno pomembno, te naše vsakoletne pogovore pa štejem kot “družinska predbožična druženja”, ki mi veliko pomenijo."Na videokonferenci so predsedniku Borutu Pahorju poročali poveljniki kontingentov Slovenske vojske iz Severne Makedonije, Afganistana, Bosne in Hercegovine, s Kosova, iz Latvije, Libanona, Iraka, Sirije (poroča iz Libanona), iz Srbije, Italije ter Malija, kjer skupaj trenutno deluje okrog 370 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA