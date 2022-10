Predsednik Pahor sprejel predsednika AMZS Brgleza

Predsednik republike Borut Pahor je danes na pogovoru sprejel predsednika Avto-moto zveze Slovenije Andreja Brgleza. Slednji se je predsedniku Pahorju zahvalil za njegovo vključevanje v aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti in dvig prometne kulture ter za njegovo podporo slovenskemu (moto)športu, ki jo je predsednik republike nedavno izkazal tudi z odločitvijo, da Timu Gajserju, najuspešnejšemu športniku pod okriljem AMZS, nacionalne športne zveze za motošport in karting, za izjemne športne dosežke, uveljavljanje Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdih ljudem podeli zlati red za zasluge (petkratni svetovni prvak v motokrosu bo odlikovanje prejel na posebni slovesnosti v predsedniški palači, predvidoma 16. novembra 2022).Med pogovorom o trendih na področju mobilnosti in izzivih, s katerimi se na tem področju sooča Slovenija, je predsednik Pahor izrazil namero, da po zaključku predsedniškega mandata, ko bo sam znova pogosteje sedel za volan avtomobila, osveži svoje vozniške veščine – predsednik Pahor je namreč zadnjih 17 let, ko je opravljal funkcije predsednika državnega zbora, predsednika vlade in predsednika republike, varovana oseba, zato je imel le redkokdaj priložnost sam voziti avto. Predsednik AMZS ga je povabil na trening varne vožnje v AMZS Center varne vožnje na Vranskem, kar je predsednik Pahor z veseljem sprejel.Foto: Matjaž Klemenc/UPRS