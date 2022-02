Predsednik republike si je ogledal poljski dokumentarni film Babica

Projekcijo filma, ki oriše zgodbo Stanislawe Leszczynske, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau delala kot babica, je priredil Judovski kulturni center Ljubljana v okviru obeleževanja mednarodnega dneva spomina na žrtve holokavsta v sodelovanju z Veleposlaništvom Republike Poljske v Sloveniji. Projekcije so se udeležili tudi nekateri veleposlaniki in predstavniki tujih veleposlaništev v Sloveniji. Skupen poklon žrtvam holokavsta sta predsednik Pahor in Judovski kulturni center Ljubljana pričela s postavitvijo prvih spotikavcev, kamnov spomina na žrtve, v Ljubljani leta 2018. Predsednik Pahor je dolgoletni častni pokrovitelj tega umetniškega projekta kot tudi Festivala Hiša strpnosti, ki se spominja strahot holokavsta in nanje opominja.Robert Waltl, direktor Judovskega kulturnega centra Ljubljana in umetniški vodja Mini Teatra je gledalce pozdravil rekoč, da so ogled fima pripravili v hiši, v kateri že leta prirejajo programe, ki ozaveščajo o strahotah holokausta. Omenil je Festival Hiša strpnosti, ki ga bo center letos priredil že osmič. Otvoritve prvega festivala se je skupaj z gospodom Brankom Lustigom, oskarjevim nagrajencem za filma Schindlerjev seznam in Gladiator ter preživelim holokavsta, udeležil predsednik republike.

Predsednik republike se je v priložnostnem nagovoru gospodu Waltlu zahvalil za neprecenljivo poslanstvo, ki ga s sodelavci opravljajo predano in s srcem. Opomnil je na pomen kulture spominjanja - žive priče holokavsta, tega moralnega dna človeštva, izginjajo, zato moramo mi skrbeti, da spomin ne ugasne. Ob kulturi spominjanja, tako predsednik Pahor, sta za zavarovanje trajnega miru, spoštovanja in strpnosti pomembni še kultura dialoga in kultura mirnega reševanja vseh sporov.



Predsednik republike je danes ob njenem 102. rojstnem dnevu čestital Mariji Frlan. Gospa Frlan je preživela grozote holokavsta in jo je predsednik republike skupaj z nekaterimi drugimi slovenskimi internirankami in predstavnikom ukradenih otrok leta 2020 povabil v uradno delegacijo Republike Slovenije na komemorativno slovesnost ob 75. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Njihove vtise po prihodu iz Poljske si lahko ogledate na povezavi: https://bit.ly/3Gb5G25 .

Naj spomnimo, da je predsednik republike nekdanje interniranke in predstavnika ukradenih otrok, preživelih v taborišču, v uradno delegacijo povabil tudi že ob 70. obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, januarja 2015.



Na spodnji povezavi si lahko ogledate kratek film, posnet ob pogovoru med internirankami in dijaki pri predsedniku republike v marcu 2014. Pogovor je bil pripravljen v okviru obeležitev ob 70. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz – Birkenau ter konca 2. svetovne vojne. V pogovorih z dijaki taboriščnice in taboriščniki v spomin in opomin prihajajočim generacijam prenašajo svoje izkustvo, spomine in poglede na tragične dogodke. Gre za dogodke izjemne dokumentarne vrednosti v današnjem času, ko mir dojemamo kot nekaj samoumevnega in zagotovljenega, nas osebne zgodovinske izkušnje najmočneje opominjajo, da si je potrebno za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati.

https://www.youtube.com/watch?v=oZt4HO7OZv0



Foto: Daniel Novakovič / STA