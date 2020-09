Predsednik Pahor je v daljšem in prijateljskem telefonskem pogovoru predsedniku Češke republike Zemanu zaželel hitro okrevanje po operaciji roke

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v daljšem in prijateljskem telefonskem pogovoru predsedniku Češke republike Milošu Zemanu zaželel hitro okrevanje po operaciji roke.Predsednik Pahor je sogovorniku izrekel povabilo na obisk Slovenije ob skorajšnji otvoritvi razstave “Mojstrovine Pinakoteke Praškega gradu” v Narodni galeriji, katere častna pokrovitelja sta oba predsednika.Predsednik Zeman se je predsedniku Pahorju zahvalil za vabilo in dejal, da bo Slovenijo obiskal ob prvi priložnosti, ko mu bodo to omogočale zdravstvene okoliščine.Foto: STA